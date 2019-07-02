02 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Zorunlu trafik sigortası hakkındaki yönetmelik değişikliği kapsamında yılın ikinci yarısı kabul edilen 1 Temmuz itibarıyla herhangi bir kaza durumunda, sigorta şirketlerinin maddi hasarlı kazalarda ödeyeceği en fazla tazminat tutarını gösteren limitler artırıldı.
Quick Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, 21 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan zorunlu trafik sigortası hakkındaki yönetmelik değişikliği, teminat tutarlarının otomatik güncellenmesine hükmetmişti.
Bu kapsamda, yılın ikinci yarısı kabul edilen 1 Temmuz itibarıyla herhangi bir kaza durumunda, sigorta şirketlerinin maddi hasarlı kazalarda ödeyeceği en fazla tazminat tutarını gösteren limitler artırıldı.
ALTI AYLIK PERİYOTLARDA MİNİMUM YÜZDE 8 ARTIŞ
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları hakkındaki yönetmelik gereği, 1 Ocak 2019 itibarıyla uygulanan sağlık giderleri, sakatlanma/ ölüm ve maddi teminat tutarlarının nitelikleri şekillendi. Ayrıca yönetmelikte her altı ayda bir otomatik olmak koşuluyla rakamların revize edileceği de belirtildi.
Sigorta şirketlerinin ödeyeceği teminat tutarı, maddi hasarlı kazalarda 36 bin lirayken bu rakam, araç başına 39 bin liraya çıkarıldı. Sakatlanma ve kalıcı sakatlık teminatı 360 bin liradan 390 bin liraya, kaza başı teminat ise 72 bin liradan 78 bin liraya yükseltildi. Bu oranlara bakıldığında Ocak 2019 teminatları ile Temmuz 2019 teminatları kıyaslandığında yüzde 8 ile 8,5 oranında bir artış olduğu görülüyor.
Teminat limitlerinin uygulanacağı araç kullanım grupları ise insan taşımada kullanılan motorlu araçlar, eşya taşımada kullanılan motorlu araçlar, römork ile iş makineleri, tarım araçları ile özel amaçlı araçlar, motosiklet ve yük motosikletinden oluşuyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Quick Sigorta Tarife & UW & Teknik Raporlama Müdürü Seyda Köksal, şunları kaydetti:
“Hazine tarafından 21 Aralık 2018 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik değişikliği ile 2022 yılına kadar tüm teminatlar detaylı olarak kamuoyu ile paylaşıldı. Bedel artışlarının takvime bağlanmış olması, sektörün ileride hangi teminatları vereceğini bilmesi açısından önemli. Ancak piyasanın giderek daralması, dövizdeki dalgalanmanın devam eden olumsuz etkileri, araç sahiplerinin zorunlu olmasına rağmen trafik poliçesinden dahi imtina eder duruma gelmeleri, trafik branşının gelir-gider makasının daha da açılmasına sebep olmaktadır.”
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