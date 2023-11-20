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        Haberler Gündem Güncel Son dakika haberi | Bartın'da şiddetli sağanak paniği: Bartın Irmağı'nda su seviyesi 5 metre yükseldi!

        Bartın Irmağı'nda su seviyesi, 5 metre yükseldi

        Şiddetli sağanak yağış Bartın Irmağı'nda su seviyesinin 5 metre yükselmesine neden oldu. Bölgede gezi teknelerinin bağlandığı iskele sular altında kaldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 10:16 Güncelleme: 20.11.2023 - 10:21
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          Bartın Irmağı'nın su seviyesi, aşırı yağış sonrası 5 metre kadar yükseldi. Gezi teknelerinin bağlandığı iskele, sular altında kaldı.

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          DHA'nın haberine göre kentte dünden itibaren metrekareye 35 kilogram yağış düştü.

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          Yağış sonrası kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nda su seviyesi, 5 metre kadar yükseldi. Orduyeri Mahallesi'nde gezi teknelerinin bağlandığı iskele, sular altında kaldı.

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          Çağlayan piknik alanı da su ile kaplandı. Bölge araç ve yaya trafiğine kapatıldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, polis ve belediye ekipleri de taşkın riskine karşı ırmak boyunca kontrollerini sürdürüyor.

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          Öte yandan ırmağın yükselmesi ile Kabagöz, Akçalı, Tabanözü, Epçiler, Hasanlar, Alibaş, Fırınlı ve Sipahiler köylerinin Bartın ile bağlantısını sağlayan köprü, ulaşıma kapatıldı.

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          Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, yalı bölgesine gelerek, incelemelerde bulundu.

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          Vali Arslan, yağışın yavaş yavaş kesilmeye başlaması ile ırmakta su seviyesinin de düşeceğini, ırmağın denize akışının hızlı olduğunu kaydetti.

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