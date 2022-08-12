Trafik sigortasında prim zammı yükseltildi

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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında tarife uygulama esasları hakkında yönetmelikte değişiklikler yapan yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğin geçici 11. maddesinde yapılan değişiklikle, "2022 yılı Şubat ayından itibaren aylık yüzde 1.5 (bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden) olarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “, 2022 yılı Eylül ayından itibaren aylık yüzde 4.75 (bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden) olarak” ibaresi eklendi.

Böylece zorunlu trafik sigortasında azami prim tutarlarındaki artış eylül itibarıyla yüzde 1.5 değil yüzde 4.75 olarak uygulanacak.

Bu yıla kadar aylık artış yüzde 1 olarak uygulanıyordu. Ancak bu oran önce yüzde 1.5'e, sonra yüzde 2.25'e çıkartılmıştı.