Zorlu Holding'in yeni CEO'su Ömer Yüngül oldu

Zorlu Holding'den yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilen Holding Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Cem Köksal'ın görevinden ayrılmasının ardından Zorlu Holding'in yeni CEO'su Ömer Yüngül olarak belirlendi.

Açıklamada, Zorlu Grubu'nun tüm çalışmalarının ve programlarının planlandığı şekilde devam edeceği kaydedildi.

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Cem Köksal, Vestel CEO'su Ergün Güler'in Ramazan ayı dolayısıyla şirket çalışanlarına gönderdiği tebrik mesajına tepki göstermiş, ardından hakkında soruşturma başlatılmıştı. Bunun üzerine Köksal gürevinden istifa etmişti.

ÖMER YÜNGÜL KİMDİR?

1955 yılında İzmir’de doğan Ömer Yüngül, 1978'de Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Kariyerine Tekfen İnşaat’ta başlayan Yüngül, Metaş, Faz Elektrik, Merloni Elettrodomestici’de farklı pozisyonlarda yöneticilik yaptı. 1997 yılında Vestel Beyaz Eşya Genel Müdürü olarak Zorlu Holding bünyesine katılan Yüngül, 2000 yılında Vestel İcra Kurulu Başkanı oldu. Yüngül, 15 yıllık başarılı Vestel yönetiminin ardından, 2013'te Zorlu Holding’in ilk CEO’su oldu. 2024 yılı Haziran ayına kadar CEO olarak görev yapan Yüngül, 2022 yılı itibarıyla üstlendiği Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyeliği görevini halen sürdürüyor.