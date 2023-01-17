İHA

Sivas'ta, beklenen kar yağmadı, bir yıl arayla çekilen farklı görüntüler yaşanan kuraklığı gözler önüne serdi. Türkiye'de kış şartlarının en sert yaşandığı kentlerden olan Sivas, kar ve soğuğa hasret kaldı. Sivas'ta da aralık ve ocak aylarında karla kaplanan diğer illerde görüldüğü gibi son yılların en kurak kışı yaşanıyor.

BİR ARAYLA AYNI GÜN ÇEKİLDİ Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Sivas'ta kuraklık endişesi de had safhaya çıktı. Kentte geçtiğimiz yıl 17 Ocak tarihinde çekilen fotoğraflar ile bu yıl 17 Ocak'ta aynı noktalardan çekilen görüntüler yaşanan mevsimsel değişmeyi gözler önüne serdi.

"ÇOCUKLUK YILLARIMIZDAKİ KIŞLARI ARIYORUZ" Çocukluk yıllarındaki kışları arar hale gelindiğini söyleyen Sözlü İrfanoğlu adlı vatandaş, şunları söyledi: "Küresel ısınma dolayısıyla olağan üstü değişiklikler oldu. Kutuplardaki buzların erimesi, su seviyelerinin yükselmesi, tsunamiler ve iklim değişiklikleri Sivas'ı da etkiledi. Kar kış yoktur, dolayısıyla barajlarımızdaki su seviyeleri, bitkilerimiz, ekinlerimiz kar altında kalıp büyümesi, suyunu yeterince almış olmasının ekonomik anlamda bize getirileri vardı ama şuanda kaygı duyuyoruz.

ALLAH SONUMUZU HAYIRLI ETSİN Allah sonumuzu hayırlı etsin. Sivas kar ile özdeşleşmiş bir şehirdir, soğukla özdeşleşmiş bir şehirdir. Kar yağdığı zaman hava ılıman olur, havalar ılıyınca bizler sokaklarda gezerek, çocuklarımız oynayarak karın tadını çıkartır. Biz iklim olarak alışık olduğumuz için kar yağınca çocuk gibi seviniriz. Kar yağışı olmadığı için kış mevsimi bizi tatmin etmiyor, biz o günleri arıyoruz" dedi.

"BU GİDİŞLE KAR DUASINA ÇIKACAĞIZ" Mehmet Yavuz, kar yağışı olmazsa kar duasına çıkacaklarını belirterek, şöyle devam etti: "Bu gidişat hiç iyi değil, kuraklık aldı başını gidiyor. Geçen sene buralar bembeyazdı, her taraf kardı, kartpostallık resimler çekiyorduk. Kar yağışının bir ay öncesinden başlaması gerekiyordu ama hala başlamada. Bu gidişle kar duasına çıkacağız gibi, Allah yardımcımız olsun.

TÜRKİYE GENELİNDE BİR SIKINTI VAR Türkiye genelinde bir sıkıntı var kuraklık konusunda. İnşallah yağar diye ümit ediyoruz. Biz Sivaslılar olarak karı seviyoruz, beyaza alışkınız. Maalesef bu sene karı hala görmedik. İnşallah önümüzdeki senelerde bu şekilde olmaz."