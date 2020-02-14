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Zorlu Holding’in kurum içi girişimcilik platformu Parlak Bi’Fikir’in ilk döngüsünde yatırım alan iki takım Zorlu Holding ile ortaklık anlaşması imzaladı.

Yapılan açıklamaya göre, Zorlu Holding, altı aylık süreç sonucunda yüzlerce fikir arasından seçilen ConectoHub ve AbilityPool takımlarına ortak oldu. Takımların bu ortaklık kapsamında, Zorlu Holding’den hukuk, muhasebe, finans, iletişim gibi destekler alacağı belirtildi.

Düzenlenen imza töreninde kurumlar ve şirketler için inovasyon kültürünün önemine değinen Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Zorlu, "Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren bir grup olarak değişen ve dönüşen dünyada farklı fikirlere olan ihtiyacımız her geçen gün daha da artıyor. Bunun için inovasyonu harekete geçiren kurum kültürümüzü geliştirmemiz ve organizasyonun her noktasına bunu yaymamız gerekiyor" dedi.

Zorlu'dan yatırım alan girişimlerden biri olan ConectoHub, ekiplerin işbirliği içerisinde çalışmasına ve aynı anda birçok işi yürütüp takip etmesine tek uygulama ile olanak sağlayan bir iş model yürütüyor.

AbilityPool ise, kurumların çalışanlarının farklı yeteneklerini keşfederek, gönüllülük yönetimini daha etkin yönetmelerini sağlayan dijital bir platform olarak faaliyet gösteriyor.