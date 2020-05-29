Beş fonksiyonlu karma kullanım projesi Zorlu Center, COVİD-19’a karşı tüm önlemlerini arttırarak misafirlerine sağlıklı ve güvenilir hizmet vermeye devam etmeye yönelik aldığı önlemleri duyurdu.
Bu kapsamda, maske zorunluluğu, ateş ölçümü, sosyal mesafe kuralları, ileri teknoloji hijyen ve dezenfektasyon uygulamalarıyla birlikte, 2 milyon TL’yi aşan yatırımla 151 klima santralinin tümünde UVC (Ultraviyole) uygulamasının devreye alındığı bildirildi.
Yapılan açıklamaya göre, ortamdaki mikroorganizmaları yok eden UVC teknolojisinin uygulanmasıyla, taze hava ile de gelmesi muhtemel bakteri ve virüslerin yok edilerek, hava kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor.
Zorlu Center’ın kullanmaya başladığı ileri teknolojiler ile ilgili açıklamalarda bulunan Zorlu Gayrimenkul Müdürü Didem Aydın, "Kapalı alanlarımızda, İçişleri Bakanlığımızın yeni dönem için getirdiği kurallar içerisinde yer alan, AVM havalandırmalarında yüzde yüz taze hava dolaşımını uyguluyoruz. Salgın ile birlikte artan hassasiyetlerimizi de düşünerek, UVC teknolojisini tüm klima santrallerimizde uygulayarak, hava kalitesini yükseltmeyi hedefliyoruz. Amacımız, misafirlerimize daha güven ve huzur içinde hareket edebilecekleri bir yaşam alanı sunmaktır" açıklamasında bulundu.
KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!