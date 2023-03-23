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Zonguldaklı maden işçilerinden görev başında ilk sahur

Zonguldaklı maden işçileri, ramazan ayının ilk sahurunu yerin metrelerce altında yaptı. İşçiler, ezan vaktinin gelmesiyle oruca niyetlenerek dua etti

Giriş: 23.03.2023 - 05:58 | Güncelleme: ABONE OL
Zonguldaklı maden işçilerinden görev başında ilk sahur
AA

Zonguldak'ta kömür ocaklarında çalışan işçiler, yerin metrelerce altında ilk sahurlarını yaptı.

Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki özel bir şirket tarafından işletilen maden ocağında mesaide olan işçiler, sahur vaktinin yaklaşmasıyla baretlerinin ışığının aydınlattığı karanlık dehlizde ahşap direk ve kalaslardan masalarını kurdu.

Yanlarında getirdikleri domates, salatalık, zeytin, peynir, biber ve ekmeği ocak içinde yiyen işçiler, ezan vaktinin gelmesiyle oruca niyetlenerek dua etti.

AA'nın haberine göre; ilk sahurlarını ailelerinden uzak yerin metrelerce altında yapan işçiler, daha sonra maden ocağındaki mesailerini sürdürdü.

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