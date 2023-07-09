Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Zonguldak'ta kuvvetli yağış sonrası heyelan

        Zonguldak-İstanbul kara yolu sağanağın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2023 - 11:26
        Kuvvetli yağış sonrası heyelan! Yol ulaşıma kapandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bölgede dünden bu yana etkisini gösteren kuvvetli yağış nedeniyle Zonguldak-İstanbul kara yolu Zonguldak Bülent Ecevit Hastanesi mevkisinde toprak kayması yaşandı.

        Güvenlik güçleri, büyük kaya ve ağaç parçalarının düştüğü yolu ulaşıma kapattı. Polis ve jandarma ekipleri, uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede sadece sağlıkla ilgili acil durumu olanların kontrollü geçişine izin veriyor.

        Karayolları ve belediye ekiplerinin yolu açma çalışmaları sürüyor. Öte yandan Kozlu ilçesi Ilıksu mevkisindeki derenin taşması sonucu köye giden yol ulaşıma kapandı.

        Ordu'da sel sahil yolunu kapattı
        Ordu'da sel sahil yolunu kapattı

        Taşma sonucu ayrıca giriş katlardaki bazı iş yerlerini su bastı.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        'Raki' lakaplı Güney Zobu’nun inanılmaz hikayesi!
        'Raki' lakaplı Güney Zobu’nun inanılmaz hikayesi!
        Bakan Şimşek'ten emekli ve memur maaşı zammı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten emekli ve memur maaşı zammı açıklaması
        Kuvvetli yağış sonrası heyelan! Yol ulaşıma kapandı
        Kuvvetli yağış sonrası heyelan! Yol ulaşıma kapandı
        Meteoroloji'den 30 kent için uyarı!
        Meteoroloji'den 30 kent için uyarı!
        Farioli'den Attila Szalai'ye kanca!
        Farioli'den Attila Szalai'ye kanca!
        KDV artışının sigaraya yansıması 5 TL
        KDV artışının sigaraya yansıması 5 TL
        Angelino tamam sıra orta sahada!
        Angelino tamam sıra orta sahada!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Yasağa rağmen protestolar sürdü
        Yasağa rağmen protestolar sürdü
        Umut imzayı atıyor!
        Umut imzayı atıyor!
        Çok yalvardı ama dinlemediler
        Çok yalvardı ama dinlemediler
        Ünlülerin Özkan Uğur acısı
        Ünlülerin Özkan Uğur acısı
        Üzüntü yarattı
        Üzüntü yarattı
        Tatil için yola çıkan aileyi kaza ayırdı
        Tatil için yola çıkan aileyi kaza ayırdı
        Ordu ilçelerinde köprüler kapatıldı
        Ordu ilçelerinde köprüler kapatıldı
        Kayıp Gülseli'den iyi haber
        Kayıp Gülseli'den iyi haber
        Kavga ettiği eşine kurşun yağdırdı
        Kavga ettiği eşine kurşun yağdırdı
        70 milyon Euro transfer kârı
        70 milyon Euro transfer kârı
        "Gidin kapılarını çalın"
        "Gidin kapılarını çalın"
        Vaşak Ulu bir yılda 2 bin 200 kilometre yol yürüdü
        Vaşak Ulu bir yılda 2 bin 200 kilometre yol yürüdü