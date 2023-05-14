Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Zonguldak Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Zonguldak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Meclis’i belirlemek için sandık başına gitti. YSK'nın seçimlerle ilgili yayın yasağı kararının kalmasının ardından Zonguldak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları da gelmeye başladı. 14 Mayıs 2023 Zonguldak seçim sonuçları ve önde olan parti ile Cumhurbaşkanı adayı hakkında bilgi edinmek için sonuçları haberimizden canlı takip edebilirsiniz. Peki, Zonguldak seçim sonuçlarına göre ile hangi parti ve Cumhurbaşkanı adayı önde? Zonguldak genel seçim sonuçları son durum nedir? İşte, resmi olmayan sonuçlara göre 14 Mayıs 2023 Zonguldak Cumhurbaşkanı seçim sonucu ve milletvekili genel seçim sonuçları canlı takip ekranı

Giriş: 14.05.2023 - 22:14 | Güncelleme: ABONE OL
Zonguldak Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Zonguldak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu
HABERTURK.COM

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Zonguldak başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Zonguldak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Zonguldak seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Zonguldak Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Zonguldak Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 88.55 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:14 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 94 oldu. Zonguldak Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 192.185 oyla yüzde 52.32 - Kemal Kılıçdaroğlu: 151.588 oyla yüzde 41.27 - Sinan Oğan: 20.877 oyla yüzde 5.68 - Muharrem İnce: 2.656 oyla yüzde 0.72 aldı. Zonguldak 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;

Recep Tayyip Erdoğan: 192.185 oyla yüzde 52.32

Kemal Kılıçdaroğlu: 151.588 oyla yüzde 41.27

Sinan Oğan: 20.877 oyla yüzde 5.68

Muharrem İnce: 2.656 oyla yüzde 0.72



Zonguldak Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 87.10 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 22:14 itibarıyla yüzde 87.8 oranında açıldı. 2023 Zonguldak milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 174.867 oyla yüzde 52.48 - Millet İttifakı: 138.473 oyla yüzde 41.56 - Ata İttifakı: 5.618 oyla yüzde 1.69 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 2.047 oyla yüzde 0.62 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 535 oyla yüzde 0.16 aldı. Saat 22:14 itibarıyla 2023 Zonguldak milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:


Cumhur İttifakı: 174.867 oyla yüzde 52.48

Millet İttifakı: 138.473 oyla yüzde 41.56

Ata İttifakı: 5.618 oyla yüzde 1.69

Emek ve Özgürlük İttifakı: 2.047 oyla yüzde 0.62

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 535 oyla yüzde 0.16

AK Parti: 135.704 oyla yüzde 40.73

CHP: 106.282 oyla yüzde 31.90

İYİ Parti: 32.191 oyla yüzde 9.66

MHP: 28.591 oyla yüzde 8.58

YENİDEN REFAH: 7.973 oyla yüzde 2.39

ZP: 4.251 oyla yüzde 1.28

BBP: 2.599 oyla yüzde 0.78

MEMLEKET: 2.551 oyla yüzde 0.77

AP: 1.367 oyla yüzde 0.41

TİP: 1.061 oyla yüzde 0.32

YEŞİL SOL: 986 oyla yüzde 0.30

ANAP: 833 oyla yüzde 0.25

GENÇ: 708 oyla yüzde 0.21

AB: 545 oyla yüzde 0.16

HAKPAR: 440 oyla yüzde 0.13

MP: 433 oyla yüzde 0.13

GBP: 341 oyla yüzde 0.10

HKP: 280 oyla yüzde 0.08

TKP: 255 oyla yüzde 0.08

SOL PARTI: 178 oyla yüzde 0.05

TKH: 102 oyla yüzde 0.03

YP: 101 oyla yüzde 0.03

MİLLİYOL: 0 oyla yüzde 0.00



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni paylaşım
AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan açıklamalar
AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan açıklamalar
Motosikletli öldü, sürücü başkası çıktı
Motosikletli öldü, sürücü başkası çıktı
İsveç ve Finlandiya'da sandıktan ne çıktı?
İsveç ve Finlandiya'da sandıktan ne çıktı?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.