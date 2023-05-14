Zonguldak Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Zonguldak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Zonguldak başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Zonguldak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Zonguldak seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Zonguldak Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Zonguldak Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 88.55 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:14 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 94 oldu. Zonguldak Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 192.185 oyla yüzde 52.32 - Kemal Kılıçdaroğlu: 151.588 oyla yüzde 41.27 - Sinan Oğan: 20.877 oyla yüzde 5.68 - Muharrem İnce: 2.656 oyla yüzde 0.72 aldı. Zonguldak 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Recep Tayyip Erdoğan: 192.185 oyla yüzde 52.32Kemal Kılıçdaroğlu: 151.588 oyla yüzde 41.27Sinan Oğan: 20.877 oyla yüzde 5.68Muharrem İnce: 2.656 oyla yüzde 0.72

Zonguldak Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 87.10 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 22:14 itibarıyla yüzde 87.8 oranında açıldı. 2023 Zonguldak milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 174.867 oyla yüzde 52.48 - Millet İttifakı: 138.473 oyla yüzde 41.56 - Ata İttifakı: 5.618 oyla yüzde 1.69 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 2.047 oyla yüzde 0.62 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 535 oyla yüzde 0.16 aldı. Saat 22:14 itibarıyla 2023 Zonguldak milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Cumhur İttifakı: 174.867 oyla yüzde 52.48Millet İttifakı: 138.473 oyla yüzde 41.56Ata İttifakı: 5.618 oyla yüzde 1.69Emek ve Özgürlük İttifakı: 2.047 oyla yüzde 0.62Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 535 oyla yüzde 0.16AK Parti: 135.704 oyla yüzde 40.73CHP: 106.282 oyla yüzde 31.90İYİ Parti: 32.191 oyla yüzde 9.66MHP: 28.591 oyla yüzde 8.58YENİDEN REFAH: 7.973 oyla yüzde 2.39ZP: 4.251 oyla yüzde 1.28BBP: 2.599 oyla yüzde 0.78MEMLEKET: 2.551 oyla yüzde 0.77AP: 1.367 oyla yüzde 0.41TİP: 1.061 oyla yüzde 0.32YEŞİL SOL: 986 oyla yüzde 0.30ANAP: 833 oyla yüzde 0.25GENÇ: 708 oyla yüzde 0.21AB: 545 oyla yüzde 0.16HAKPAR: 440 oyla yüzde 0.13MP: 433 oyla yüzde 0.13GBP: 341 oyla yüzde 0.10HKP: 280 oyla yüzde 0.08TKP: 255 oyla yüzde 0.08SOL PARTI: 178 oyla yüzde 0.05TKH: 102 oyla yüzde 0.03YP: 101 oyla yüzde 0.03MİLLİYOL: 0 oyla yüzde 0.00