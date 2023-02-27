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Ziya Şengül, son yolculuğuna uğurlandı

Fenerbahçe ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Ziya Şengül, son yolculuğuna uğurlandı.

Giriş: 27.02.2023 - 20:29 | Güncelleme: ABONE OL
Ziya Şengül, son yolculuğuna uğurlandı
DHA

Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu Ziya Şengül, yüksek ateş ve nefes darlığı nedeniyle başvurduğu hastanede organ yetmezliği nedeniyle geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Türk futbolunun efsanevi isimleri arasında yer alan 79 yaşındaki Ziya Şengül için ikindi namazının ardından Levent Afet Yolal Camii'nda cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye eski bakanlardan Mehmet Ağar, TFF eski başkanı Servet Yardımcı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray eski Başkanı Adnan Polat, Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Fenerbahçeli yöneticiler Can Gebetaş ve Ruşen Çetin, teknik direktör Mustafa Denizli, spor ve basın dünyasından birçok isim ile Şengül´ün yakınları katıldı.

Ziya Şengül, cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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