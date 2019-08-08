Ziraat Bankası, Rusya'nın ulusal ödeme sistemi MIR markalı kartları Türkiye'de kabul etmeye başladığını duyurdu.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Ziraat Bankası ile Rusya Milli Kartlı Ödeme Kuruluşu NSPK (National Payment Card System Joint Stock Company) arasında gerçekleştirilen işbirliği neticesinde, Rusya’nın milli kart markası MIR, Ziraat Bankası’nın yaygın ATM ve üye işyeri ağında kullanılabilecek. Böylece Ziraat Bankası, TROY, VISA, Mastercard ve UnionPay’den sonra MIR logolu kartların kabulünü de sağlayarak global banka vizyonuna yönelik bir adım daha atmış oldu.

Temmuz 2014’de tamamı Rusya Merkez Bankası’na ait olmak üzere kurulan Rusya Milli Kartlı Ödeme Kuruluşu NSPK, Aralık 2015’de milli kartlı ödeme ağı olarak MIR adı altında ilk kartlarını bastı. Mayıs 2019 itibarıyla MIR logolu kartlar 61 milyon adede ulaştı.

MIR kart kullanıcıları ülkemizi ziyaretleri sırasında Ziraat Bankası’nın yaygın ödeme ağı sayesinde 7000’i aşkın Ziraat Bankası ATM’sinden nakit ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilecek ve 500 bine yakın Bankkart üye işyerinde kartlarını kullanarak güvenle alışveriş yapabilecekler.

Söz konusu işbirliği iki ülke arasındaki tarihi geçmişi olan ilişkilerin ticaret ve finans alanında da derinleşmesine katkı sağlayacağı gibi, Rusya’nın milli kart markası MIR logolu kartların Rusya dışında ülkemizde de geçerli olması, özellikle turizm alanında ülkemiz için katma değer yaratacağı öngörülüyor. Söz konusu işbirliği İçinde bulunduğumuz turizm sezonunda Rus vatandaşlara sağlayacağı rahatlığın yanı sıra; seyahat, ulaşım, konaklama, turizm vb. alanlarda faaliyet gösteren işyerlerine de pozitif yönde katkı sağlayacak."