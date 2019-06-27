27 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeni kredi paketi ile orman köylerinde ikamet eden ve çeşitli kurum ve kuruluşların ilgili eğitim programlarına katılarak sertifika almaya hak kazanan gerçek kişilerin, uygun tarımsal üretim faaliyetlerine yönlendirilmesi ve tarımsal üretimin arttırılması amaçlanıyor.
Ayrıca yeni kredi paketi ile arıcılık, mantar yetiştiriciliği veya tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği konularında yapılacak yatırım harcamaları ile mevcut işletmelerin işletme giderlerinin daha uygun koşullarla ve sürdürülebilir şekilde finansmanının sağlanması hedefleniyor.
Yeni kredi paketinin detayları şu şekilde;
I-) Paket kapsamında toplamda 100.000 TL’ye kadar kredi kullandırılabilecek ve özkaynak katkısı aranmayacaktır.
II-) Yatırım kredilerine, yatırımın geri dönüş süresine uygun olarak 7 yıla kadar vade yapılabilecek, geri ödeme dönemleri ve taksit miktarları da üretim dönemine dair muhtemel gelir miktarına ve gelir elde etme dönemlerine göre belirlenecektir.
III-) Yeni yapılacak yatırımlarda yatırımın büyüklüğüne ve işletmeye geçiş süresine bağlı olarak 2 yıla kadar anapara ödemesiz dönem verilebilecektir.
IV-) İşletme kredilerinde ise gelir elde etme dönemi dikkate alınarak 14 aya kadar vade yapılabilecektir.
V-) Ziraat Bankası tarafından paket kapsamında kullandırılan kredilere, kredi vadesi ile uyumlu faiz oranları uygulanacaktır. Ayrıca, ilgili Kararname ve Tebliğ’de belirtilen teknik kriterlerin sağlanması halinde, söz konusu krediler, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca sağlanan faiz desteğinden (sübvansiyon) faydalanabilecektir.
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