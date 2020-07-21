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Bankadan yapılan açıklamada; "Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize 1.El-Sıfır Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi, İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize 2.El Taşıt Destek Kredisi sunmaktayız." denildi



SIFIR YERLİ ÜRETİME ÖZEL TAŞIT KREDİSİ

Ziraat bankası yeni taşıt kredisi kapsamında; yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık %0,49 - %0,64 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunuldu. Ayrıca, taşıt kredisinde aylık eşit taksitli ödemenin yanı sıra azami 6 aya kadar ödemesiz dönem seçeneği de uygulacağı belirtildi. Örneğin, 50.000 TL tutarlı, 36 ay vade, aylık %0,64 faiz oranı, %0,50 kredi tahsis ücreti ile kullandırılan taşıt kredisinin yıllık maliyet oranı % 10,0082 olacağı açıklandı

İKİNCİ EL TAŞIT DESTEK KREDİSİ

İkinci elde de faiz indirimine giden banka, ikinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere %0,82 faiz oranı azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli ile 2. El Taşıt Destek Kredisi verileceği ve

ikinci el binek otomobil ve ticari taşıt kredilerinde azami üst limit 150 Bin TL olacağı, bu kapsamda, 7 yaşına kadar ikinci el otomobiller için kredi kullanılabileceği belirtildi. Örneğin, 50.000 TL tutarlı, 36 ay vade, aylık %0,82 faiz oranı, %0,50 kredi tahsis ücreti ile kullandırılan taşıt kredisinin yıllık maliyet oranı % 12,8768'dir.