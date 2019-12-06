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Ziraat Bankası borçlanma kararları ile ilgili dün akşam KAP'a dört açıklama yaptı. Buna göre banka yurt içinde, farklı vadelerde TL cinsi toplamda 17.5 milyar TL tutara kadar borçlanma aracı ihracı için genel müdürlüğe yetki verirken, yine yurtiçinde 5 milyar TL tutara kadar Varlık Teminatlı Menkul Kıymet (VTMK)/İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK) ihraçları için de karar aldı.

Banka ayrıca yurt dışında toplamda azami 4 milyar dolara kadar borçlanma araçları ihracı ile yine yurt dışında 1.5 milyar dolara kadar VTMK/İTMK ihraçları için genel müdürlüğü yetkilendirdi.