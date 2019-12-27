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Ziraat bankası konut kredisi faiz oranları

Uzun süredir merakla beklenen ziraat bankası konut kredisi faiz oranlarını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı. Bu haberi krediye ihtiyacı olan vatandaşlar merak etmekteydi. İşte ziraat bankası konut kredisi faiz oranları...

27.12.2019 - 16:26 | Güncelleme:
Ziraat bankası konut kredisi faiz oranları

Ziraat bankası konut kredisi faiz oranlarına % kaç zam geldi? Uzun süredir vatandaşların üzerinde durduğu bu soruya Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yanıt verdi. İşte Kredi çekmek isteyenlerin merakla beklediği o haber...

Ziraat bankası konut kredisi faiz oranları

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kamu bankaları sıfır konutta faizi 0.79'a indiriyor" dedi.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranı

Ziraat Bankası maaş müşterilerine özel tüketici kredisi faiz oranı yüzde 1.05 seviyesine çekildi.  Yine emeklilere özel ihtiyaç kredisi faiz oranı da yüzde 1,05 olarak uygulanırken diğer kişiler için ise söz konusu oran yüzde 1.12 olarak belirlendi. 

Halkbank ihtiyaç kredisi faiz oranı

Halkbank hızlı kredi ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.15 olarak güncellendi.  Halkbank maaş müşterisine özel ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.05 olurken özel sektör çalışanları için ise söz konusu oran yüzde 1.11 olarak belirlendi.

Vakıfbank ihtiyaç kredisi faiz oranı

Kamu bankaları içerisinde en yüksek ihtiyaç kredisi faiz oranı uygulayan banka Vakıfbank oldu. Vakıfbank normal kredi başvuruları için faiz oranını yine 1.85 olarak revize etti ve değişikliğe gitmedi. Diğer kredi türleri için ise yüzde 1.05 oranını uygulamaya başladı.  Vakıfbank Taksitli İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı Yüzde 1.85 İpotek Karşılığı Taksitli İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı Yüzde 1.05 Vakıfbank İpotek Karşılığı Taksitli İhtiyaç Kredisi (Malik Aynı) % 1.05 Vakıfbank İpotek Karşılığı Taksitli İhtiyaç Kredisi (Malik Farklı) % 1.05 Vakıfbank Arsa İpoteği Karşılığı Taksitli İhtiyaç Kredisi % 1.05 Vakıfbank Taşıt Rehni Karşılığı Taksitli İhtiyaç Kredisi %  1.05 Vakıfbank Bireysel İşyeri İpoteği Karşılığı Taksitli İhtiyaç Kredisi % 1.05 

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