ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Kamu bankaları tarihi düşük seviyelere çektiği konut ve diğer tüketici faiz oranlarını döviz kurları ve enflasyonda meydana gelen artışlar nedeniyle artırmaya başladı. Mevduat ve diğer faiz oranlarında artışın sinyali olarak algılanan bu gelişme sonrası 15 yıl vadeli ve yüzde 0.64 olan sıfır konutlar için faiz oranları değişmezken ikinci el konutlar için ise 15 yıl vade ve aylık yüzde 0.74 faizli kredi imkanı yüzde 0,87'ye yükseldi. Ayrıca kamu bankaları, yeni bir kararla, konut kredilerinde 12 ay geri ödemesiz uygulamayı sıfır konutlar için de kaldırdı.