ziraat bankası esnaf kredi başvurusu 2020 erteleme yapıyor mu? Ziraat Bankası esnaf kredisi faizsiz nasıl ve nereden yapılır? Ziraat Bankası esnaf kredisi şartları nelerdir? Ziraat Bankası esnaf kredisi faiz oranı nedir? Ziraat Bankası esnaf kredisi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası esnaf kredileri ile ilgili detayları araştırdık.

Ziraat bankası esnaf kredisi veriyor mu?

Ziraat Bankası Covid-19 salgını zararını en aza indirmek için esnafa destek olmak amacıyla KOBİ kredilerini verdiklerini açıklarken bu kredilerin oldukça avantajlı koşullarda bir kredi paketini kapsadığını belirtti.

Ziraat bankası esnaf kredisi 2020 nedir?

Ziraat bankası esnafları zora sokmayacak koşullarda destek olmak amacı ile toplam olarak 8 farklı kredi paketi oluşturmuştur. Bu zor günlerde küçük esnafın ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile gerçekleştirilen bu kredi paketi ile anında 50.000 liraya kadar ihtiyaç kredisi verilecektir. Ayrıca başvuru yapmış olunan paketin diğer avantajlarından yararlanabilirsiniz. Banka tarafından oluşturulmuş olan destek paketleri ve özellikleri ise şu şekildedir.

Rotatif kredi ⇒ Dilediğiniz ödeme vadeleri ile 12 ay vadeli anından ihtiyaç kredisidir.

Spot kredi: İşletmenin kısa vadelerde ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan kredidir. Kredinin faiz oranı kredinin kullanıldığı dakikadaki faiz oranları ile hesaplanır ve kredi kapatılana kadar faiz oranı sabit kalır.

Gün içi kredi: Gün içerisinde acil olan kredi ihtiyaçların karşılanması amacı ile gerçekleştirilen bir günlük olan kredidir.

Döviz kredileri: Yapılan ihracat satışlarının teslimlerinde ihtiyaç duyulan döviz ihtiyaçların karşılanmış olduğu bir kredi paketidir.

Iskonto kredisi: Senet portföyünüzün üstelendiği kredilerdir.

Nakit yönetim kredisi: Ziraat bankasında bir nakdi geçmişiniz bulunuyorsa ve vergi ile prim ödemelerinizde zorlanıyorsanız bu sıkıntıyı destekleyecek bir pakettir.

Taksitli krediler: Kredi limiti en üst düzey olan 50.000 liraya kadar uzun vadeli ve size özel taksit ödeme seçenekleri ile oluşturulmuş bir imkândır.

Ticari kredili mevduat hesabı: 1 ya da 3 aylık olarak geri ödeme imkânı sağlar. Hesabınız da kredinin ödenmesi için nakit para olmasa bile Ziraat ticari kredili mevduat hesabı ödemenizi zamanında gerçekleştirir.

Ziraat bankası esnaf kredisi erteleme yapıyor mu?

Ziraat Bankası resmi internet sayfasında yayınlanan Cumhurbaşkanın açıkladığı Ekonomik Karar kapsamına giren doğal afetlerden zarar gören çiftçilerimizin sadece faiz indirimli yani sübvansiyonlu olarak kullandıkları kredileri 1 yıldan en fazla 5 yıla kadar taksitlendirme yapılabileceği belirtilmiştir.

Ziraat bankası esnaf kredisi faizsiz kredi veriyor mu?

Ziraat Bankası faizsiz esnaf kredisi vermemektedir.

Ziraat bankası esnaf kredisi şartları nelerdir?

Ziraat Bankası Esnaf Kredisinden faydalanmak isteyen esnaf, Ticaret ve Sanayii Odası, Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası, Ticaret Odası ya da Ticaret Borsası üyesi olmak zorundadır.

Ziraat Bankası Esnaf Kredisi için başvuru yapan esnafın çalışma alanı Türkiye sınırları içinde olmalıdır.

Bunların haricinde bulunan kooperatifler, faktoring şirketleri ya da döviz büfeleri Ziraat Bankasının verdiği esnaf kredisinden yararlanmaz.

Ziraat bankası esnaf kredisi faiz oranı nedir?

Ziraat Bankası’nın esnaf kredisine uyguladığı faiz oranı ile geri ödeme vadeleri şu şekildedir:

Ziraat Bankası esnaf kredisi için uygulanan faiz oranı %1.85’dir.

Ziraat Bankası esnaf kredisi için belirlenen geri ödeme süresi en fazla 60 ay olarak belirlenmiştir.

Ziraat Bankası esnaf kredisi için belirlenen en üst limit tutarı 25.000 TL’dir.

Ziraat bankası esnaf kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası esnaf kredisi başvurusu için size yakın olan herhangi bir Ziraat Bankası şubesine şahsen başvuru yapılmalıdır. Şubeye yapılan başvuru esnasında esnafın bağlı olduğu oda ya da borsa tarafından verilmiş üyelik belgesi de bulunmalıdır.

Ziraat bankası esnaf kredisi için istenen evraklar nelerdir?

Ziraat Bankası esnaf kredisi alırken gereken evraklar şunlardır:

Başvuru sahibi/ sahiplerine ait nüfus cüzdanı fotokopisi,

İmza sirküleri,

Güncel vergi levhası,

Oda kayıt belgesi,

Ticaret sicil gazetesi,

En son iki yıla ait gelir tablosu,

Eğer varsa şirket sahibi ya da şirket ve ortaklar adına kayıtlı mal varlığı dökümüdür.

Özel koşullara bağlı olarak Ziraat Bankası şubesi farklı belgeler de isteyebilir.