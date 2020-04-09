09 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ziraat bankası esnaf kredi başvurusu 2020 erteleme yapıyor mu? Ziraat Bankası esnaf kredisi faizsiz nasıl ve nereden yapılır? Ziraat Bankası esnaf kredisi şartları nelerdir? Ziraat Bankası esnaf kredisi faiz oranı nedir? Ziraat Bankası esnaf kredisi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası esnaf kredileri ile ilgili detayları araştırdık.
Ziraat bankası esnaf kredisi veriyor mu?
Ziraat Bankası Covid-19 salgını zararını en aza indirmek için esnafa destek olmak amacıyla KOBİ kredilerini verdiklerini açıklarken bu kredilerin oldukça avantajlı koşullarda bir kredi paketini kapsadığını belirtti.
Ziraat bankası esnaf kredisi 2020 nedir?
Ziraat bankası esnafları zora sokmayacak koşullarda destek olmak amacı ile toplam olarak 8 farklı kredi paketi oluşturmuştur. Bu zor günlerde küçük esnafın ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile gerçekleştirilen bu kredi paketi ile anında 50.000 liraya kadar ihtiyaç kredisi verilecektir. Ayrıca başvuru yapmış olunan paketin diğer avantajlarından yararlanabilirsiniz. Banka tarafından oluşturulmuş olan destek paketleri ve özellikleri ise şu şekildedir.
Ziraat bankası esnaf kredisi erteleme yapıyor mu?
Ziraat Bankası resmi internet sayfasında yayınlanan Cumhurbaşkanın açıkladığı Ekonomik Karar kapsamına giren doğal afetlerden zarar gören çiftçilerimizin sadece faiz indirimli yani sübvansiyonlu olarak kullandıkları kredileri 1 yıldan en fazla 5 yıla kadar taksitlendirme yapılabileceği belirtilmiştir.
Ziraat bankası esnaf kredisi faizsiz kredi veriyor mu?
Ziraat Bankası faizsiz esnaf kredisi vermemektedir.
Ziraat bankası esnaf kredisi şartları nelerdir?
Ziraat bankası esnaf kredisi faiz oranı nedir?
Ziraat Bankası’nın esnaf kredisine uyguladığı faiz oranı ile geri ödeme vadeleri şu şekildedir:
Ziraat bankası esnaf kredisi başvurusu nasıl yapılır?
Ziraat Bankası esnaf kredisi başvurusu için size yakın olan herhangi bir Ziraat Bankası şubesine şahsen başvuru yapılmalıdır. Şubeye yapılan başvuru esnasında esnafın bağlı olduğu oda ya da borsa tarafından verilmiş üyelik belgesi de bulunmalıdır.
Ziraat bankası esnaf kredisi için istenen evraklar nelerdir?
Ziraat Bankası esnaf kredisi alırken gereken evraklar şunlardır:
Özel koşullara bağlı olarak Ziraat Bankası şubesi farklı belgeler de isteyebilir.
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