Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Zil çaldı, kapıyı açtı, öldürüldü! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Zil çaldı, kapıyı açtı, öldürüldü!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Büyükçekmece'de yaşayan abi ile kardeş evde otururken zil çaldı. Küçük kardeş kapıyı açar açmaz kurşunlandı. Polis cinayetin gizemini çözmeye çalışıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2024 - 19:39 Güncelleme: 10.06.2024 - 19:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zil çaldı, kapıyı açtı, öldürüldü!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        İstanbul Büyükçekmece'de yaşayan abi ile kardeş evde otururken zil çaldı.

        Küçük kardeş kapıyı açar açmaz kurşunlandı.

        Polis cinayetin gizemini çözmeye çalışıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #istanbul
        #istanbul haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mourinho'ya dev transfer bütçesi!
        Mourinho'ya dev transfer bütçesi!
        Görüşmede ne konuşuldu?
        Görüşmede ne konuşuldu?
        Yine aynı senaryo! Eşini ve 5 yaşındaki kızını vurdu
        Yine aynı senaryo! Eşini ve 5 yaşındaki kızını vurdu
        Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi ile görüşecek
        Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi ile görüşecek
        Avrupa artık 'daha sağda'
        Avrupa artık 'daha sağda'
        10 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        10 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        Avrupa Parlamentosu’nun 45 yılda değişen yapısı
        Avrupa Parlamentosu’nun 45 yılda değişen yapısı
        Hasta köpek vakasında 1 tutuklama
        Hasta köpek vakasında 1 tutuklama
        Yaptığı sürprizle tokadı unutturdu
        Yaptığı sürprizle tokadı unutturdu
        Bu haftaya dikkat! Yakın vadede iyi haberler var
        Bu haftaya dikkat! Yakın vadede iyi haberler var
        Suriye'nin kuzeyindeki ertelenen sözde seçimlerle ilgili açıklama
        Suriye'nin kuzeyindeki ertelenen sözde seçimlerle ilgili açıklama
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Macron neden erken seçim kararı aldı?
        Macron neden erken seçim kararı aldı?
        Böyle eğlendi
        Böyle eğlendi
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Son prova Polonya!
        Son prova Polonya!
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Habertürk Anasayfa