Zil çaldı, kapıyı açtı, öldürüldü!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Büyükçekmece'de yaşayan abi ile kardeş evde otururken zil çaldı. Küçük kardeş kapıyı açar açmaz kurşunlandı. Polis cinayetin gizemini çözmeye çalışıyor.
Giriş: 10.06.2024 - 19:39 Güncelleme: 10.06.2024 - 19:39
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İstanbul Büyükçekmece'de yaşayan abi ile kardeş evde otururken zil çaldı.
Küçük kardeş kapıyı açar açmaz kurşunlandı.
Polis cinayetin gizemini çözmeye çalışıyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ