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Zihinsel engelliden 8 gündür haber yok

Gaziantep'te, evli ve bir çocuk babası zihinsel engelli kişiden 8 gündür haber alınamıyor

Giriş: 11.05.2023 - 13:53 | Güncelleme: ABONE OL
Zihinsel engelli 8 gündür kayıp
İHA

Gaziantep'te Ahmed Hassun (32), Gümüştekin Mahallesi Nurdağı Sokağı'ndaki evinden çıktıktan sonra bir daha dönmedi.

Baba Mustafa Hassun, 8 gündür kayıp olan zihinsel engelli oğlunun bulunması için yetkililere başvurdu. Oğlunun daha önce de kaybolduğunu ve Kilis'te bulunduğunu söyleyen baba, görenlerin kendisine haber vermesini istedi.

Baba Hassun, "Oğlum 8 gün önce evden çıktıktan sonra bir daha haber alamadık. Oğlum zihinsel engelli, saftır. Bir defa daha kaybolmuştu, Kilis'te bulunmuştu. Oğlum evli ve 12 yaşında bir çocuğu var. Görenlerin bildirmelerini rica ediyorum" dedi.

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