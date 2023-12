Zihinler arası etkileşim: Başkalarının sanrılarından etkilenmek mümkün mü?

TEDAVİSİ MÜMKÜN MÜ?

Psikiyatri uzmanları öncelikle etkileyen mi yoksa etkilenen kişi mi olduğunu anlamakla başlar. Daha sonra ise paylaşılan psikotik bozukluğun tedavisi için ilaç verir. Hastanın durumuna bağlı olarak antipsikotik veya antidepresan içerikli ilaçlar kullanılır.

