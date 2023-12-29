Zihinler arası etkileşim: Başkalarının sanrılarından etkilenmek mümkün mü?

İnsan zihni, birçok faktörden etkilenen karmaşık bir yapıya sahiptir. Genetik faktörlerin yanı sıra çevresel faktörler de düşünceler üzerinde etkilidir. Beyinde bir sorun oluştuğunda bunu bazen kişi anlayamayabilir ve hatta çevresindeki insanların da anlayamaması mümkündür. Peki, bir sanrıdan iki kişinin birden etkilenebileceğini hiç düşündünüz mü? İşte, paylaşılmış psikotik bozukluğa dair açıklamalar...