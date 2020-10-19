Yarın gelecek misafirler için mutfakta hummalı bir çalışma vardır. Zeytinyağlıları bir gece önceden pişirmeye başlamıştır annemiz. O tek tek dizilmiş, üzerine limon dilimleri özenle yerleştirilmiş sarmalar hele... Anne elinden çıkan en güzel tablolardan biri desek abartmış olmayız. Dinlenmek için dolaba kaldırılan bu lezzet harikalarını gecenin bir yarısı kalkıp aşırmayanımız da çok azdır. Bu kadar sözden sonra sizlere püf noktalarıyla zeytinyağlı lahana sarması tarifini vereceğim.

Kaç Kişilik: 8-10

Hazırlama Süresi: 30 dakika

Pişirme Süresi: 40 dakika

Zeytinyağlı Lahana Sarması İçin Gereken Malzemeler:

1 adet orta boy sarmalık lahana

Zeytinyağı

İçi İçin;

2 su bardağı pirinç

1 su bardağına yakın sıcak su

2-3 adet soğan

1 yemek kaşığı salça

zeytinyağı

tuz, karabiber, nane, pul biber

Zeytinyağlı Lahana Sarması Yapılışı:

Öncelikle iç harcını hazırlayalım.

Soğanı yemeklik doğrayalım.

Bir miktar zeytinyağında, pembeleşene kadar kavuralım.

Pirinci de ekleyip kavurmaya devam edelim.

Pirinç de kavrulunca salçayı ve baharatları ekleyip karıştıralım.

Suyunu da ilave edip, pişmeye bırakalım.

Pirinçler suyunu çekince altını kapatıp, dinlenmeye bırakıyoruz.

Bir tencerede suyu kaynatıyoruz.

Haşladığımız lahana yapraklarının sert kısımlarını keselim.

Sarılacak büyüklükte keselim.

İçine hazırladığımız harçtan koyup, sarma sarar gibi saralım.

Tencerenin dibine ayırdığımız lahana yapraklarını dizip kapatalım.

Üzerine sardığımız lahanaları dizelim.

En son üzerlerine zeytinyağı gezdirip tuz serpelim.

Üzerine çıkacak kadar su ilave edelim.

Pişerken dağılmaması için üzerine bir tabak yerleştirip, pişmeye bırakalım.

Suyunu çekip, lahanalar yumuşayana kadar pişirelim.

Pişince dinlendirip, arzuya göre yoğurt ile servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun…

Püf Noktası:

Lahanayı dikkatlice yapraklarına ayırıp, yıkıyoruz.

Tencerenin altına koymak için, 2-3 adet kenara ayırıyoruz.

Lahana yapraklarını kaynayan suya 2-3 dakika batırıp, çıkarıyoruz.

Suda çok tutmamaya gayret edelim.

Eğer lahanaları çok yumuşatırsak sararken parçalanabilir.

Hafif diri kalması gerekiyor.