Tam bir şifa deposu olan enginarın faydalarını saymakla bitiremeyiz. Mevsiminde haftada 2 defa tüketmemiz çok iyi olur. Sofralarımızın baş tacı zeytinyağlı enginar yemeğini sizlerle paylaşmak isterim.

Zeytinyağlı Enginar Yemeği İçin Gerekli Malzemeler:

6 adet enginar

1 bardak zeytinyağı

5 limonun suyu

1 çay kaşığı tozşeker

2 büyük yağlı kâğıt

5 su bardağı su

2 çorba kaşığı un

Yeteri kadar tuz

Enginarların İçi İçin Gerekli Malzemeler:

½ kg taze bakla içi veya 200 gr iç bakla

5 kahve fincanı zeytinyağı

3 adet soğan

5 kahve fincanı pirinç

1 demet dereotu

5 kahve fincanı su

Yeteri kadar tuz

Zeytinyağlı Enginar Yapılışı:

Yemeklik doğranmış soğanlar ve yeteri kadar tuz tencereye konur, zeytinyağı da eklenerek ateşe oturtulur ve kavrulur.

Bu sürenin sonunda tanelerinin kabukları soyulduktan sonra küçük doğranmış iç bakla ayıklandıktan sonra pirinç katılır.

Tenceredekiler 5 dakika daha kavrulur.

Sonra 1 çay bardağı su eklenip, orta ateşte 4-5 dakika pişirilir.

Pirinçli sebze suyunu çekince ince doğranmış dereotunun dörtte üçü serpiştirilir,1-2 defa daha karıştırıldıktan sonra ateşten indirilir.

Diğer tarafta derin bir kaba 10 bardak su, 2 çorba kaşığı un ve 1 limonun suyu konup karıştırılır.

Sonra enginarlar ayıklanıp bu suya batırılır.

Enginarlar teker teker sudan çıkarılıp, hazırlanmış harçla içi doldurulur.

Sonra her biri hafifçe ıslatılmış kâğıtlar sarılır.

Kâğıda sarılmış enginarlar, içi dolu yanları yukarı gelecek biçimde ısıya dayanıklı kayık tabağa yerleştirilir.

Kabın içine yarım limon suyu,1 bardak zeytinyağı,1 çay kaşığı tozşeker ve enginarların içine atıldığı unlu ve limonlu sudan bir bardak katılır, tabağın ağzı sıkıca örtülür ve harlı ateşe oturtulur.

Tenceredekiler kaynamaya başlayınca 1,5 su bardağı unlu ve limonlu su daha katılır, ateşin ısısı ortaya getirilir ve enginarlar pişmeye bırakılır.

Her 15 dakikada yarım su bardağı unlu ve limonlu sudan katılarak 1,5 saat daha pişirilir.

Enginarlar pişince ateşten alınıp soğumaya bırakılır.

İyice soğuyunca servis tabağına alınıp, üzerine kıyılmış olan dereotu serpilir.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Enginarların kart ise dış kabukları koparılarak atılır, üstü ve yanları elma soyar gibi soyulur. İçi tas durumuna gelinceye kadar tüyleri keskin kenarlı bir bıçak yardımı ile çıkarılır.

Enginarların kararması için soyulur soyulmaz suya atılması gerekir.

Enginarlar körpeyse yaprakları teker teker koparılır, alt kısmı ortadan kesilip içindeki tüylü yerler hafifçe kazınarak alınır ve böyle temizlenir.