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Zeytinburnu'nda tramvayla kamyon çarpıştı: 5 yaralı

Zeytinburnu'nda tramvayla kamyonun çarpışması sonucu 5 kişi hafif yaralandı

Giriş: 16.06.2023 - 19:18 | Güncelleme: ABONE OL
Zeytinburnu'nda tramvayla kamyon çarpıştı: 5 yaralı
Zeytinburnu'nda tramvayla kamyon çarpıştı: 5 yaralı
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AA

Bağcılar-Kabataş seferi yapan tramvay, Seyitnizam durağından hareket ettikten sonra kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

FOTO: DHA
FOTO: DHA

Kazada tramvaydaki yolculardan 5'inde kırılan camlar yüzünden hafif sıyrıklar oluştu. Sağlık görevlileri yaralılara olay yerinde müdahale etti.

FOTO: DHA
FOTO: DHA

Kamyon sürücüsü ile vatman, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

FOTO: DHA
FOTO: DHA

Kazanın ardından bir süre ara verilen seferlere, tramvayın kaldırılmasından sonra devam edildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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