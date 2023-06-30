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Zeytinburnu'nda taksici aracında ölü bulundu

İstanbul Zeytinburnu'nda Topkapı altgeçidinde taksi şoförü direksiyon başında ölü bulundu. Herhangi bir darp ve kesik izi bulunmazken, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp'a kaldırıldı

Giriş: 30.06.2023 - 15:27 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Zeytinburnu'nda taksici aracında ölü bulundu
DHA

Zeytinburnu'nda, 62 yaşındaki taksi şoförü Cengiz Gülden takside ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede kesik ya da darp izine rastlanmazken ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Olay, Topkapı alt geçidinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, alt geçitte yürüyen bir kişi park halindeki takside şoförün hareketsiz bir şekilde durduğunu gördü. Durumdan şüphelenen kişi polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri taksi şoförünün hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede 62 yaşındaki Cengiz Gülden'e ait olduğu tespit edilen cesedin üzerinde kesik ya da darp izine rastlanmadı.

Gülden'in ölüm nedeninin incelenmesi için cenaze Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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