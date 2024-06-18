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        Haberler Gündem 3. Sayfa Zeytinburnu'nda otomobil refüje çarptı: 5 yaralı | Son dakika haberleri

        Zeytinburnu'nda otomobil refüje çarptı: 5 yaralı

        Zeytinburnu D-100 Karayolu'nda, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çarptı. Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 06:12 Güncelleme: 18.06.2024 - 06:12
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        Zeytinburnu'nda otomobil refüje çarptı: 5 yaralı
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        İstanbul Zeytinburnu D-100 Karayolu'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin orta refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada, araçta bulunan 5 kişi yaralandı. DHA'nın haberine göre; kaza nedeniyle, Edirne istikametinde trafik bir süre durma noktasına geldi.

        KONTROLDEN ÇIKIP ORTA REFÜJE ÇARPTI

        Kaza, saat 03.00 sıralarında D-100 Karayolu Cevizlibağ mevki, Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarpı.

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        5 KİŞİ YARALANDI

        Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, otomobildeki 5 yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla çevrede bulunan hastanelere kaldırdı.

        Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Edirne istikametinde trafik bir süre durma noktasına geldi. Kazaya karışan otomobilin çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine dönerken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        #Son dakika haberler
        #istanbul
        #zeytinburnu
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