Sarıyer'de otluk alanda yangın çıktı

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Ferahevler Mahallesi Fıstık Çamı Sokak'taki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler geniş alana yayılırken, çevrede yoğun duman oluştu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Yangınla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

#Sarıyer İlçesi Ferahevler Mahallesi’nde bulunan Sarıyer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne ait ağaç depolama alanında çıkan yangın olayı ile ilgili



Basın Açıklamamız:



🔍https://t.co/m0bUPjzaFm pic.twitter.com/meIyJesZWD — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) June 17, 2024

Sarıyer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait Ferahevler Mahallesi'nde bulunan ağaç depolama alanında çıkan yangınla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "17.00 sıralarında Sarıyer İlçesi Ferahevler Mahallesi’nde bulunan Sarıyer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne ait ağaç depolama alanında yangın çıkmıştır. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle saat 22.30’da kontrol altına alınmıştır. Ancak rüzgarın etkisiyle kısmi yanmalar yer yer devam etmektedir. İtfaiye ekipleri, depolama alanının tahta malzemelerden oluşmasından dolayı, içten yanma ihtimaline karşı soğutma çalışmalarına devam etmektedir. Yangında ölen ya da yaralanan yoktur. İtfaiye ekiplerinin içten yanma riskine karşı yürüttüğü soğutma çalışması, bir süre daha devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.