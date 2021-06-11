"BENİMLE EVLENİR MİSİN?' DEMEDİ"

Zeynep Tuğçe Bayat, evlenmeden bir yıl önce Cansel Elçin'in kendisine yüzük hediye ettiğini ve bunun bir evlilik teklifi olduğunu anlamadığını da itiraf etti. Bayat, konuyla ilgili şunları söyledi:

Evlenmeden bir sene önce bana evlenme teklif etmiş, ben anlamamışım... Doğum günümde yemeğe gittik. "Sana bunu aldım" diye bir kutu çıkardı. Açtım, evlilik yüzüğü. "Benimle evlenir misin?" demedi ama "Hayatım boyunca yanımda olmanı istiyorum, seni çok seviyorum, sana çok değer veriyorum" gibi sözler söyledi. Öyle olunca ben yüzüğü ne yapacağımı bilemedim. Bir süre taktım, flaşlar patladı, çok utandım. Bir daha takmadım, sonra da unuttuk gitti. Doğum günümde bana hediye edilen değerli bir şey olarak gördüm onu. Sonra 'Dünyayı Kurtaran Kadın'ı çektik ve ondan sonra evlenmeye karar verdik.