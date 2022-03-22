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Zeynep Tokuş sınırları yine zorladı: İlkbahar ekinoksu...

Zeynep Tokuş: İlkbahar ekinoksu...

Uzun süre önce oyunculuğu bırakan ve yoga eğitmenliğine başlayan Zeynep Tokuş, bu yolda harcadığı çabayı ve kesitleri paylaşmayı sürdürüyor. Sınırları yine zorlayan Tokuş, son olarak esnekliğini sergilediği yeni fotoğrafını, "İlkbahar ekinoksu..." notuyla paylaştı

22.03.2022 - 15:26 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 1998 yılında katıldığı güzellik yarışmasında tanındıktan sonra oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile boy gösterdiği 'Deli Yürek' dizisiyle ünlenen Zeynep Tokuş, artık ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürdürüyor.

  • 2011 yılında üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendikten sonra televizyon dünyasına veda eden Tokuş, kariyerine yoga eğitmeni olarak devam ediyor.

  • Egzersiz yaptığı anları sık sık sosyal medya hesabından yayınlayan Tokuş, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

  • SINIRLARI YİNE ZORLADI!

    Yogadaki bu pozisyondaki halini Instagram'dan yayınlayan Zeynep Tokuş, sınırları yine zorladı. Esnekliğini gözler önüne seren ünlü isim, gönderisine, "İlkbahar ekinoksu..." notunu düştü. Üç çocuk annesi olan Tokuş'un paylaşımı takipçilerinden oldukça ilgi gördü.

  • "BEDENLERİMİZİ ESNETMEYİZ"

    Tokuş, bu pozunu, "Bedenlerimizi esnetmeyiz. Zihinlerimizi esnetiriz, bedenimiz uyum sağlar." ifadeleriyle yayınlamıştı.

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