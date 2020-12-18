Sosyetik isim, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

Hacı ile yapmaktan en çok keyif aldıklarımızın başında; seyahat etmek, festivallere gitmek ve sergileri gezmek geliyor. Bizim ilişkimizde saygı, güven ve sevgi var. Olmazsa olmazımız ise empati yapma yetisi. Aşkta trip atmak, çocuk gibi davranmak doğru değil.