Zeynep Bastık transparan tulumuyla görenleri büyüledi! Ünlü şarkıcıya iltifat yağdı!

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30. yaş gününü en yakın arkadaşlarıyla İzmir'deki evinde kutlayan Zeynep Bastık, konsept olarak roman havasını seçmiş ve sürpriz olarak geceye Kobra Murat damga vurmuştu.

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Kerimcan Durmaz, Samet Liçina, Emir Can İğrek, Kobra Murat gibi isimlerin yer aldığı geceye Zeynep Bastık'ın tercih ettiği transparan tulumu damga vurdu.

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İstanbul'dan taşınıp Urla'ya yerleşen Zeynep Bastık gecede iki kıyafet tercih etti. Ünlü ismin tercih ettiği transparan tulumuyla çekildiği fotoğraflar, sevenleri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Zeynep Bastık'ın son gönderilerinin altına takipçilerinden: "Çok güzelsiniz", "İllede roman olsun", "Şöyle bir ortamda olmak vardı", "Mükemmeliğin vücut bulmuş hali" gibi yorumlar geldi.

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İşte Zeynep Bastık'ın son pozları...

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