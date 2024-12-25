Zeynep Bastık'tan nostaljik paylaşım
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medya hesabından 18 yaşındaki halini yayımladı
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Zeynep Bastık, sosyal medya üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı.
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Ünlü şarkıcı, bir takipçisinin '18 yaşına dönsen neyi değiştirmek isterdin?' sorusuna, "Saç rengimi" yanıtını verdi ve 18 yaşındaki halini paylaştı.
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Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...
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