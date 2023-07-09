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        Zeynep Bastık doğum gününü kutladı! Kerimcan Durmaz ile dudak dudağa poz verdi!

        Türkiye'nin başarılı şarkıcılarından biri olan Zeynep Bastık, geçtiğimiz akşam 30. yaş doğum gününü kutladı. Evinde roman konseptli parti düzenleyen Bastık sadece yakınlarını çağırdı. Partiye giden isimlerden biri de Kerimcan Durmaz oldu. İkilinin dudak dudağa verdiği poz çok konuşuldu.

        Habertürk
        Giriş: 09.07.2023 - 17:31
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          Geçtiğimiz akşam İzmir'de bulunan evinde 30. Yaş doğum gününü kutlayan Zeynep Bastık, partiden çekilen görüntüleri sosyal medya hesabında yayınlamaya devam ediyor. Geceye davet edilen isimlerden Kerimcan Durmaz, önce twerk yaptı sonra Bastık ile dudak dudağa poz verdi.

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          Zeynep Bastık'ın roman havası konseptli doğum gününde sürpriz olarak Kobra Murat sahne aldı. Bastık, Kobra Murat'ın eve gelmesiyle şaşkınlıklar içinde roman sanatçıya koşarak sarıldı.

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          Zeynep Bastık'ın İzmir'deki evinde düzenlediği roman konseptli doğum günü partisine sadece yakın arkadaşları katılım sağladı.

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          Zeynep Bastık'ın roman konseptli doğum günü partisine katılan fenomen Kerimcan Durmaz, ünlü şarkıcıyla dudak dudağa verdiği pozu sosyal medya hesabından "Aşk" notuyla yayınladı.

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          İşte Kerimcan Durmaz ve Zeynep Bastık'ın gündem olan pozu...

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