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        Haberler Magazin Zeynep Bastık, burnundan ameliyat oluyor: Ciddi bir deviasyonum varmış- Güncel Magazin haberleri

        Zeynep Bastık, burnundan ameliyat oluyor: Ciddi bir deviasyonum varmış

        Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, burnundan ameliyat olacağını açıkladı. Doktora gittiğini ve muayene olduğunu söyleyen şarkıcı, "Ciddi bir deviasyonum varmış" dedi. Bastık, operasyonun ardından burnunun şeklinde değişiklik olmayacağını belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2024 - 15:22 Güncelleme: 17.04.2024 - 15:27
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          Zeynep Bastık, kulak - burun - boğaz doktoruna göründüğünü ve bunun sonucunda burnundan operasyon geçirmesi gerektiğini öğrendiğini söyledi.

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          Uyku sorunu yaşadığını ve nefes alamadığı için bant taktığını söyleyen Zeynep Bastık, operasyonun ardından burnunun şeklinde değişiklik olmayacağını belirtti.

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          "MEĞER CİDDİ BİR DEVİASYONUM VARMIŞ"

          Zeynep Bastık, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Kulak - burun - boğaz doktoruyla randevum vardı. Meğer ciddi bir deviasyonum varmış ve ameliyat olmam gerekiyormuş. Burnumun şekline de bir şey olmayacakmış, çok kısa sürecekmiş. Uyuyamadığım ve nefes alamadığım için taktığım bantların sebebi belli oldu böylelikle. Nefes alamamak berbat bir şey dostlar. Gidin görünün kamu spotu saati."

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