İtalya çok kötü. Oradaki arkadaşlarıma çok üzülüyorum. İtalya'da olsaydım belki de bir yıl boyunca evden çıkamıyor olacaktım ama durum burada da kötü. Bugün 20 kişi ölmüş. Karantinada herkes, kapalı her yer.