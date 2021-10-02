Makyajsız Zeynep!

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Hamdi Alkan'ın oyuncu Canan Hoşgör ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Zeynep Alkan, soluğu arkadaşlarıyla birlikte Maldivler'de aldı. Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Alkan, tatil fotoğraflarını da yayınlamayı ihmal etmedi.

Daha önce yüzündeki sivilceler yüzünden yaşadığı sıkıntıyı takipçileriyle paylaşan Zeynep Alkan'ın sıfır makyaj fotoğrafına beğeni yağdı.

'KUSURSUZ GÜZELLİK' DAYATMASINA İSYAN ETMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda yüzündeki sivilceleri gösteren ve tedavi sürecinde olduğunu söyleyen 22 yaşındaki Alkan, "kusursuz güzellik" dayatmasına isyan etmişti.

Sosyal medyadaki güzellik baskısı ile ilgili açıklamalarda bulunan Alkan, "Her zaman en mükemmelini en güzelini en harikasını paylaşıp, birbirimizi mutlu mu etmeye çalışıyoruz yoksa tribe mi sokmaya çalışıyoruz bilmiyorum ama bir simülasyonun içinde yaşıyoruz bu Instagram'da. Ben de en güzel resimlerimi paylaşmaya çalışıyorum. Hepimiz öyle yapıyoruz." demişti.

"ÖZ GÜVENİM SIFIR, DIŞARI BİLE ÇIKMAK İSTEMİYORUM!"

Zeynep Alkan, daha sonra sözlerini şu şekilde sürdürmüştü:

O yüzden bugün sizlere 10 gündür yaşadığım bir şeyi paylaşmak istiyorum. Böyle delilerce cildimde sivilce çıktı ve çok ağrıyorlar, çok kaşınıyorlar ve bir anda oldular. Ben de bunu sizlerle paylaşmak istedim.

Şu an tedavi sürecindeyim. Öz güvenim sıfır, dışarı bile çıkmak istemiyorum ama hepimizin sivilcesi olabilir, başka şeyler olabilir. Sosyal medya varsa bunun için de olmalı! Güzellik yüzde değildir, kalptedir ve içtedir. Bu şu an benim gerçeğim.

Paylaşımıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Alkan'a destek ve "geçmiş olsun" mesajları yağmıştı.