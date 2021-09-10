"ÖZ GÜVENİM SIFIR, DIŞARI BİLE ÇIKMAK İSTEMİYORUM!"

Zeynep Alkan, daha sonra sözlerini şu şekilde sürdürdü:

O yüzden bugün sizlere 10 gündür yaşadığım bir şeyi paylaşmak istiyorum. Böyle delilerce cildimde sivilce çıktı ve çok ağrıyorlar, çok kaşınıyorlar ve bir anda oldular. Ben de bunu sizlerle paylaşmak istedim.

Şu an tedavi sürecindeyim. Öz güvenim sıfır, dışarı bile çıkmak istemiyorum ama hepimizin sivilcesi olabilir, başka şeyler olabilir. Sosyal medya varsa bunun için de olmalı! Güzellik yüzde değildir, kalptedir ve içtedir. Bu şu an benim gerçeğim.