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Zeynep Alkan "kusursuz güzellik" dayatmasına isyan etti: Sosyal medya varsa bunun için de olmalı! - Magazin haberleri

Zeynep Alkan "kusursuz güzellik" dayatmasına isyan etti

Yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, sosyal medyadaki "kusursuz güzellik" dayatmasına sitemde bulundu. Yüzünde çıkan sivilceleri gösteren Alkan, "Şu an tedavi sürecindeyim. Öz güvenim sıfır, dışarı bile çıkmak istemiyorum ama hepimizin sivilcesi olabilir, başka şeyler olabilir. Sosyal medya varsa bunun için de olmalı!" ifadelerini kullandı

10.09.2021 - 10:44 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Hamdi Alkan'ın oyuncu Canan Hoşgör ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Zeynep Alkan, sosyal medya hesabından günlük hayatından kesitler yayınlamaya devam ediyor.

    Eğlenceli paylaşımlarının aksine bu kez yüzündeki sivilceleri gösteren ve tedavi sürecinde olduğunu söyleyen 22 yaşındaki Alkan, "kusursuz güzellik" dayatmasına isyan etti.

  • "BİR SİMİLASYONUN İÇİNDE YAŞIYORUZ"

    Çektiği videoyu yayınlayan Zeynep Alkan, sosyal medyadaki güzellik baskısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    Alkan, "Her zaman en mükemmelini en güzelini en harikasını paylaşıp, birbirimizi mutlu mu etmeye çalışıyoruz yoksa tribe mi sokmaya çalışıyoruz bilmiyorum ama bir similasyonun içinde yaşıyoruz bu Instagram'da. Ben de en güzel resimlerimi paylaşmaya çalışıyorum. Hepimiz öyle yapıyoruz." dedi.

  • "ÖZ GÜVENİM SIFIR, DIŞARI BİLE ÇIKMAK İSTEMİYORUM!"

    Zeynep Alkan, daha sonra sözlerini şu şekilde sürdürdü:

    O yüzden bugün sizlere 10 gündür yaşadığım bir şeyi paylaşmak istiyorum. Böyle delilerce cildimde sivilce çıktı ve çok ağrıyorlar, çok kaşınıyorlar ve bir anda oldular. Ben de bunu sizlerle paylaşmak istedim.

    Şu an tedavi sürecindeyim. Öz güvenim sıfır, dışarı bile çıkmak istemiyorum ama hepimizin sivilcesi olabilir, başka şeyler olabilir. Sosyal medya varsa bunun için de olmalı! Güzellik yüzde değildir, kalptedir ve içtedir. Bu şu an benim gerçeğim.

  • TAKİPÇİLERİNDEN TAM DESTEK

    Paylaşımıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Alkan'a destek ve "geçmiş olsun" mesajları yağdı.

  • "DİPLOMAMI ALNIMA YAPIŞTIRARAK YÜRÜYECEĞİM"

    Öte yandan İtalya'da oyunculuk eğitimi alan ve önümüzdeki ay mezun olmaya hazırlanan Zeynep Alkan, geçtiğimiz günlerde samimi açıklamalarda bulunmuştu. Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Alkan, "Oyunculuk ve komünikasyon okudum, çift anadal yaptım. Artık diplomamı alnıma yapıştırarak yürümeyi planlıyorum." şeklinde konuşmuştu.

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