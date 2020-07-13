Zeynep Alkan, Hatayspor'un Süper Lig'e yükseldiğini belirterek, "Benim aptal kafam! Bugün öğrendim, geç takip etmişim. Helal olsun. Bir Hataylı olarak gurur duyuyorum. Sonuna kadar hak ettiniz. Sizi çok seviyoruz" şeklinde geç kalınmış bir kutlamada bulundu.