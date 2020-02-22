Hepimizin geçmişinde hatalar yapmış olabileceğini de bu öğreti ile tecrübe etmiş bulunmaktayım. Tüm sevenlerimle aramda her zaman dürüstlük üzerine kurulu bir bağ var oldu. Bu varoluştan yola çıkarak, tüm samimi duygularımla basın mensubu arkadaşlarımın sorularına cevap verdim. Geçtiğimiz yaz evlendiğim ve yakın dönemde boşanmış bulunduğum Murak Akıncı ile iki yıl önce başlamış olan gönül birlikteliğim elbette ki basında çıkan talihsiz haberlerde sonra derinden sarsılmıştır. Ancak birlikte hayatı paylaştığımız bu iki yıllık süre içerisinde tarafıma karşı herhangi bir olumsuz hareketini görmediğimden ve yakın çevreminde kendisini çok sevmiş olması sebebiyle peşin hükümle kendisini yargılamanın sahip olduğum karakterimle bağdaşmayacağı kanısına vardım. Bir insanı geçmişiyle yargılamak yerine o kişinin birliktelik döneminde sevgi adına göstermiş olduğu çabayı yok saymamayı tercih ederek, kendime zaman tanıdım ve karşımdaki insana kendini ifade etme fırsatı verdim diyelim...



Zaman her şeyin eğrisine ve doğrusuna gebedir. Bu açıklamanın çok kıymetli sevenlerimin ve değerli basın mensubu arkadaşlarımın merakını gidermek için yeterli olduğunu düşünüyor ve hepinize sevgilerimi yolluyorum.