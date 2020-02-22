22 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sanatçı Zerrin Özer, geçtiğimiz yıl, Murat Akıncı ile nikah masasına oturdu.
Çiftin düğün fotoğraflarının basına yayılmasıyla birçok isim, Akıncı tarafından dolandırıldığını iddia etti.
Bir TV programına bağlanan 3 kadın, eski sevgilisi olduklarını söyledikleri Murat Akıncı'nın çeşitli zamanlarda kendilerini dolandırdığını öne sürdü.
Zerrin Özer, yaşanan gelişmelerden sonra Murat Akıncı'dan boşandı.
Ünlü şarkıcı, önceki akşam şaşırtıcı bir açıklama yaparak Akıncı ile görüştüğünü söyledi.
Özer, çıkan haberlerden sonra sosyal medyadan şu mesajı yayınladı:
Çok kıymetli sevenlerim, değerli basın mensubu arkadaşlarım;
Bugün basında gündeme gelen röportajımla ilgili sizleri doğru şekilde bilgilendirmek adına açıklamamdır. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, tüm yaşanan olumsuz olayları takip eden aylardan sonra Murat Akıncı ile diyalog kurma ve görüşme sürecinde olmam içinde barışmak yeniden birlikte olmak vs gibi kesin kararlar barınmamaktadır.
Karşılıklı ve menfaatsiz olarak birbirimizin kalbine dokunmamızı sağlayan sanat hayatımda beni tanıyan ve tanımayan herkes bilir ki tüm duygularımı her zaman açık yürerlilikle sizlerle paylaşmışımdır.
Hepinizin bildiği üzere geçtiğimiz yaz döneminde talihsiz olaylar yaşadık. Hayat ve tecrübelerim bana her ne yapmış ya da yaşamış olurlarsa olsunlar, insanları kınamamayı ve yargısız infaz etmemeyi öğretti.
Hepimizin geçmişinde hatalar yapmış olabileceğini de bu öğreti ile tecrübe etmiş bulunmaktayım. Tüm sevenlerimle aramda her zaman dürüstlük üzerine kurulu bir bağ var oldu. Bu varoluştan yola çıkarak, tüm samimi duygularımla basın mensubu arkadaşlarımın sorularına cevap verdim. Geçtiğimiz yaz evlendiğim ve yakın dönemde boşanmış bulunduğum Murak Akıncı ile iki yıl önce başlamış olan gönül birlikteliğim elbette ki basında çıkan talihsiz haberlerde sonra derinden sarsılmıştır. Ancak birlikte hayatı paylaştığımız bu iki yıllık süre içerisinde tarafıma karşı herhangi bir olumsuz hareketini görmediğimden ve yakın çevreminde kendisini çok sevmiş olması sebebiyle peşin hükümle kendisini yargılamanın sahip olduğum karakterimle bağdaşmayacağı kanısına vardım. Bir insanı geçmişiyle yargılamak yerine o kişinin birliktelik döneminde sevgi adına göstermiş olduğu çabayı yok saymamayı tercih ederek, kendime zaman tanıdım ve karşımdaki insana kendini ifade etme fırsatı verdim diyelim...
Zaman her şeyin eğrisine ve doğrusuna gebedir. Bu açıklamanın çok kıymetli sevenlerimin ve değerli basın mensubu arkadaşlarımın merakını gidermek için yeterli olduğunu düşünüyor ve hepinize sevgilerimi yolluyorum.
Karşılıklı ve menfaatsiz olarak birbirimizin kalbine dokunmamızı sağlayan sanat hayatımda beni tanıyan ve tanımayan herkes bilir ki tüm duygularımı her zaman açık yürerlilikle sizlerle paylaşmışımdır.
Hepinizin bildiği üzere geçtiğimiz yaz döneminde talihsiz olaylar yaşadık. Hayat ve tecrübelerim bana her ne yapmış ya da yaşamış olurlarsa olsunlar, insanları kınamamayı ve yargısız infaz etmemeyi öğretti.
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