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        Haberler Magazin Zerrin Özer'den 'Darülaceze' açıklaması: "Düşkün ve düşmüş değilim" - Güncel Magazin haberleri

        Zerrin Özer'den 'Darülaceze' açıklaması

        Zerrin Özer, Darülaceze'de yattığı yönündeki iddialarla ilgili açıklamada bulundu; "Düşkün ve düşmüş değilim"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2023 - 10:41 Güncelleme: 24.11.2023 - 10:49
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        • 1

          Zerrin Özer, Haziran 2022'de müziği bıraktığını duyurmuş ancak üç ay sonra da "Dayanamıyorum" diyerek bu kararından vazgeçmişti.

        • 2

          Müzisyen, geçtiğimiz nisan ayında da kişilik bozukluğu hastalığıyla mücadele ettiğini açıklayarak, "Defolup gitmek istiyorum. Nasıl uçlardasınız? Ben borderline’ım, ya sizler? Beni tanımıyorsunuz, bıktım artık. Beni yaftalamanızdan, bıktım bazı kuş beyinlilerden" ifadelerini kullanmıştı.

        • 3

          Temmuz ayında 'Basit Numaralar' albümünü çıkaran Zerrin Özer'in anksiyetesinin artması sonucu, doktorunun tavsiyesi üzerine Darülaceze’de tedavi altına alındığı iddia edildi.

        • 4

          Zerrin Özer'den söz konusu ididalarla ilgili bir açıklama yaptı; "Kıymetli sevenlerim ve değerli basın mensupları. Maalesef dünden beri çıkan haberleri şaşkınlıkla izlemekteyim. Her şeyden önce Darülaceze Sayın Hamza Cebeci başkanlığında kendisini sürekli yenileyen ve tüm sağlık çalışanları ve destek ekipleriyle son derece profesyonelce çalışan bir kurumdur. Huzurevi olması haricinde sağlık anlamında destekleyici birçok birikimi bünyesinde barındırmaktadır. Günlük hayatımı hafifte olsa etkileyen birtakım zincir fiziki sağlık problemlerimin tedavisinde özellikle ve kendi isteğimle seçtiğim bu konuda ihtisas sahibi doktorların görev yaptığı kurumun ismini, misyonunu ön yargılı ve yanlış bir şekilde kullanarak, tarafımı düşkün ya da düşmüş gibi gösterme çabasını anlamakta güçlük çekiyorum maalesef. Bu tür amacını aşan konularla gündemi meşgul etmeyelim lütfen. Sevenlerin, canlarım Zerrin'iniz gayet iyi. Hiç merak etmeyin. Sevgilerimle.

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