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        Haberler Ekonomi Enerji Zeren Group TP Petrol'ü almaktan vazgeçti - Enerji Haberleri

        Zeren Group TP Petrol'ü almaktan vazgeçti

        Zeren Group, TP Petrol Dağıtım A.Ş. paylarının satın alınma sürecinin sonlandırıldığını açıkladı. Açıklamada, "İlgili karar Zeren Group'un ara dönemde TP Petrol Dağıtım A.Ş'ye ilişkin olarak ticari beklentilerinin karşılanmaması sebebiyle; Zülfikarlar Holding ile gerçekleştirilen müzakerelerin ardından alınmıştır" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 12:36 Güncelleme: 08.01.2025 - 12:36
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        Zeren Group TP Petrol'ü almaktan vazgeçti
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        Zeren Group, TP Petrol Dağıtım A.Ş. paylarının satın alınma sürecinin sonlandırılmasına karar verdiğini duyurdu.

        Zeren Group Yatırım Holding’ten yapılan yazılı açıklamada, "Zeren Group Yatırım Holding A.Ş., TP Petrol Dağıtım A.Ş. paylarının satın alınma sürecinin sonlandırılmasına karar vermiştir" denildi.

        Açıklamada, Zeren Group Holding yönetim kurulunun, sürdürülebilir büyüme hedefleri ve paydaşlarımızın çıkarları doğrultusunda, tüm taraflar için en uygun çözüm olacağına inanarak payların devredilmesi sürecinin sonlandırılmasına karar verdiği kaydedildi.

        Açıklamada, "İlgili karar Zeren Group’un ara dönemde TP Petrol Dağıtım A.Ş’ye ilişkin olarak ticari beklentilerinin karşılanmaması sebebiyle; Zülfikarlar Holding ile gerçekleştirilen müzakerelerin ardından alınmıştır. Zeren Group, mevcut iş planları doğrultusunda enerji sektöründe büyüme stratejisini kararlı bir şekilde sürdürmeye devam etmektedir ve enerji sektöründeki yatırımlarını hız kesmeden devam ettirecektir. Bu kapsamda Zeren Group, yakın dönemdeki gelişmeleri ve enerji sektöründeki yeni stratejik adımlarını duyurmayı hedeflemektedir" ifadeleri yer aldı.

        Zeren Group, geçtiğimiz Kasım ayında, Rekabet Kurulu'nun, Zeren Group Holding'e ait olan Altınbaş Petrol ve Ticaret AŞ (Alpet) ve Zülfikarlar Holding arasındaki TP Petrol Dağıtım AŞ’nin (TP) paylarının satışını onayladığını duyurmuştu.

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