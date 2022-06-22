Herkesin hayalindeki inci gibi dişlere sahip olmak için formüller ararız. İnternet kullanımı arttığından beri bilgiye ulaşmak kolaylaşmıştır. Sağlıklı yaşam için de birçok püf noktaya ulaşmamız kolaylaşmıştır. Bakım için doğal yöntemler bulmaya çalışırız. Bunlardan biri de Zerdeçalın Dişlere İnanılmaz Faydasıdır. Peki, Zerdeçal Diş Beyazlatır Mı, Nasıl Uygulanır ve Faydaları Neler? Bu yazımızda cevaplayacağız.
Zerdeçalın Dişlere Faydası
Birçok yemek ve soslarda kullanılan zerdeçal baharatının saymakla bitmeyen faydası vardır. Zerdeçalın Dişlere Faydasını duyunca oldukça şaşıracaksınız. Çünkü zerdeçal diş minesine zarar vermeden, doğal bir diş beyazlatma macunu olabilecek bir maddedir. Hintlilerin uzun yıllardır kullandığı bu yöntemle dişlerinize zarar vermeden bakım yapabilirsiniz. Ayrıca iltihap önleyici ve özelliği ile dişleriniz ve diş etinizdeki mikrop ve bakterilerle savaşır. Eğer diş ağrısı çekiyorsanız ağrı olan bölgeye bir çay kaşığı toz zerdeçalı sürüp beklerseniz ağrı kesici özelliği sayesinde ağrının etkisini hafifletecektir. Dişlerinizin inci gibi beyaz ve sağlıklı kalmasını sağlayacak önemli bir bitkidir.
Zerdeçal Dişe Zarar Verir Mi?
Zerdeçalın iltihap önleyici özelliği vardır. Dişlere zarar verme ihtimali yoktur. Dikkat edilmesi gereken şey vücudumuzun alerjik reaksiyon vermeyeceğini bilerek kullanmaktır. Her şeyde olduğu gibi aşırı tüketilmesi tavsiye edilmemektedir.
Zerdeçal Diş Ağrısına İyi Gelir Mi?
Sağlıklı bir dişin bakımı için gönül rahatlığı ile kullanabileceğimiz Zerdeçal Diş Ağrısına İyi Gelir Mi sorusunu aklımıza getirir. İltihap önleyici ve antibiyotik özelliği olan zerdeçal diş ağrılarını hafifletebilir. Fakat hiçbir zaman ilaç yerini tutamayacaktır. Öncelikle ağrının kaynağını araştırıp alternatif olarak bir çözüm olarak düşünülmelidir.
Zerdeçal Diş Ağrısına Nasıl Kullanılır?
Öncelikle şikayetinizin durumuna ve dişteki probleme göre mutlaka doktora danışmanızı tavsiye ederiz. Fakat alternatif bir yöntem arıyorsanız toz halindeki zerdeçalı ağrı olan bölgeye direkt olarak sürüp on beş dakika bekletmelisiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra ılık su ile çalkalayarak ağrınıza çözüm bulmuş olabilirsiniz.
Zerdeçal Diş Beyazlatır Mı?
Son dönemlerde internetin kullanımının yaygınlaşması ile bilgi kolay ulaşılabilir olmuştur. Her yaş gurubunun rahatlıkla ulaşabileceği sağlıkla ilgili içeriği olan birçok video ve yazı vardır. Bu sayede bizlerde oluşan merak sağlıklı ve evde yapabileceğimiz ürünler olmuştur. Yine son dönemlerde sıkça duyduğumuz diş macunlarının dişlere verdiği zararlardır. Peki, Zerdeçal Diş Beyazlatır Mı doğal bir temizleme maddesi olabilir mi? Sorusunu doğurur. Zerdeçalın birçok faydasından biri de diş beyazlatma işlemi yapabileceğimiz bir baharattır. Ve evlerimizde 5 dakikada hazırlayabileceğimiz diş macununun ana maddesidir.
Zerdeçal Dişe Nasıl Uygulanır?
Evde kendiniz için doğal bir macun yapmak isterseniz 1 çay kaşığı zerdeçal, 1 yemek kaşığı kabartma tozu ve macun kıvamına getirebileceğimiz kadar hindistan cevizi yağına ihtiyaç duyarız. Bunları macun kıvamı alana kadar karıştırıp dişlerinize fırça yardımı ile sürüp fırçalama işlemi olarak kullanabilirsiniz. Eğer diş ağrısından şikayetçiyseniz ağrı olan bölgeye direkt olarak süreceğiniz zerdeçalı on beş dakika bekleterek ılık su ile temizlerseniz diş ağrısına şifa olacaktır. İçinde kukumin bulunan zerdeçal dişlerdeki mikrop ve bakterilerle savaşarak diş eti sağlığınıza da iyi gelecektir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!