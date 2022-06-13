İlk kez gördüğümüz zaman aklımıza Ejder Meyvesi Nedir? Ne İşe Yarar? soruları gelir. Dış kabuğu yenilmese bile çiçekli kısmından çay yapabilir. Tadı kivi ve armutun karışımına benzetilmektedir. Kalorisi düşük ve vitamin değerleri yüksektir. Meyve suyu yapımında ve şarap yapımında da tatlandırıcı olarak kullanılabilir. Peki, Ejder Meyvesinin Faydaları ve Zararları! nelerdir araştırdık. İşte, Ejder Meyvesi Nedir? Ne İşe Yarar?- Ejder Meyvesinin Faydaları ve Zararları!
Ejder Meyvesi Faydaları
- İçinde C ve B vitamini bulunduran ejder meyvesi bağışıklığımızı güçlendirir.
- Lifli yapısı sayesinde diyet yapanlar içinde tüketilmesi tavsiye edilen bir besindir.
- Antioksidan özelliği sayesinde vücudunuzdan toksin atmanıza yardımcı olacaktır.
- Fazla kilo sahibi olanlarda karaciğer yağlanması problemi olabilir. Karaciğer yağlanma problemi olanların tedavi olurken iyileşmesine yardımcı olacak bir besindir.
- İçindeki yüksek miktarda C vitamini ve kalsiyum sayesinde göz sağlığımızı korumaya yardımcı olacaktır. Katarakt hastalığı riskini düşürür.
- Afrodizyak etkisi vardır.
Ejder Meyvesi Zararları
Çok az kişide alerjik reaksiyona neden olan bir meyvedir. Yine de ilk kez tüketirken tedbirli olmakta fayda vardır. Ejder meyvesinin alerjik reaksiyonları vücudumuzda kendisini geçici kaşıntı ve kızarıklıkla gösterir. Aşırı tüketilmesi durumunda ishal ve karın ağrısına sebep olabilir.
Ejder Meyvesi Faydaları İbrahim Saraçoğlu
Ejder Meyvesi Faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da dile getiriliyor. C vitamini deposu olan ejder meyvesi bağışık sistemimizi güçlendirerek hastalıklara karşı direncimizi korur. Lifli yapısı sayesinde diyet yapanlar içinde tok tutma özelliği vardır.
Ejder Meyvesi Nasıl Yenir?
Ejder meyvesi ülkemizde yeni tüketilmeye başlayan bir meyvedir. Bu yüzden Ejder Meyvesi Nasıl Yenir sorusunu aklımıza getirir. Ejder meyvesini satın alırken olgun olalını almanızı tavsiye ederiz. Dış kısmı serttir. Bir bıçak yardımı ile ikiye bölüp iç kısmını tüketmeniz gerekir.
Ejder Meyvesi Cinselliğe Faydalı Mı?
Zindelik ve güç verme özelliği olan ejder meyvesinin afrodizyak etkisi vardır. Ejder Meyvesi Cinselliğe Faydalı Mı sorusuna rahatlıkla evet diyebiliriz. Her kadın ve erkeğin ihtiyaç duyduğu enerjiyi vereceğinden şüpheniz olmasın.
Ejder Meyvesi Hamilelikte Yenir Mi?
Hamilelik döneminde tüketeceğiniz besinlere dikkat etmek, hem kendi sağlığınız hem de bebeğin sağlığı için hayati önem taşır. Son zamanlarda market raflarında sıklıkla görmeye başladığımız ejder meyvesini alerjiniz yoksa tüketmenizde sakınca yoktur. Bir porsiyon (100 gram) ejder meyvesinde su, protein, lif, karoten, kalsiyum, demir, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin C, tiamin, riboflavin, niacin, kül bulunur. Aşırı tüketilmediği taktirde sağlıklı bir besin olan ejder meyvesinden ihtiyaç duyulan vitamin ve mineralleri alabilirsiniz.
Ejder Meyvesi Nasıl Tüketilmeli?
Eğer ejder meyvesi ile yeni tanıştıysanız en önemli uyarımız kabuğunu asla yemeye çalışmamınız olacaktır. Dış kabuğu sert ve acı bir tada sahiptir. Sadece iç kısmı yenilen ejder meyvesinin çiçekli kısmını direkt olarak çay şeklinde tüketebilirsiniz. Yaz aylarında iç kısmını buz ile bir blendırdan geçirip smoothie yapabilirsiniz. Ferahlatıcı ve lifli özelliği sayesinde yaz aylarınızın vazgeçilmez besini olabilir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!