Zenit: 0 - Fenerbahçe: 0 MAÇ SONUCU
Rusya'nın St. Petersburg kentinde Pari Premier Cup Turnuvasına katılan Fenerbahçe ile Zenit Gazprom Arena'da karşılaştı. Mücadele 0-0 noktalandı. Maçın ardından seri penaltı atışları yapılırken kazanan 4-3 Zenit oldu
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Fenerbahçe'nin özel bir turnuvada Rus ekibi Zenit ile oynadığı hazırlık maçı 0-0 sona erdi.
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Uzatmaların oynanmadığı karşılaşmada doğrudan penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında Zenit, Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup etti.
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İsmail Yüksek, Bright Osayi-Samuel ve Joao Pedro penaltı atışlarını gole çevirirken, Diego Rossi ile İrfan Can Kahveci penaltı vuruşlarında ise kaleci gole izin vermedi.
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Sarı-lacivertli ekip, Gazprom Arena'da oynanan karşılaşmaya; İrfan Can Eğribayat, Nazım Sangare, Henrique, Serdar Aziz, Oosterwolde, Arao, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Burak Kapacak, Kent, Serdar Dursun ilk 11'iyle başladı.
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Zenit ise; Vasyutin, Karavaev, Chistyakov, Renan, Santos, Queiroz, Barrios, Malcom, Claudinho, Mantuan, Cassiera ilk 11'iyle mücadele etti.
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RYAN KENT MAÇA İLK 11'DE BAŞLADI
Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent, Zenit ile oynanan hazırlık maçına ilk 11'de başladı. 83 dakika sahada kalan 26 yaşındaki İngiliz futbolcu, yerini Emre Demir'e bıraktı.
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İRFAN CAN EĞRİBAYAT VE İSMAİL YÜKSEK 90 DAKİKA SAHADA KALDI
Sarı-lacivetli ekipte mücadeleye ilk 11'de başlayan İrfan Can Eğribayat ve İsmail Yüksek, 90 dakika sahada kaldı.
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35421 SEYİRCİ İZLEDİ
Fenerbahçe ile Zenit arasında Gazprom Arena'da oynanan hazırlık maçını 35421 seyirci izledi.
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FENERBAHÇE, 12 TEMMUZ'DA KIZILYILDIZ İLE KARŞILAŞACAK
Yeni sezon çalışmalarına Rusya'da devam eden Fenerbahçe, sıradaki hazırlık maçında Kızılyıldız ile karşılaşacak. Bu mücadele 12 Temmuz Çarşamba günü Smena Stadyumu'da oynanacak.
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