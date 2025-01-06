Zendaya ve Tom Holland, nişanlandı
Örümcek-Adam filminin setinde tanışarak ilişkiye başlayan Zendaya ve Tom Holland, ABD basınından TMZ'nin haberine göre resmen nişanlandı
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2017 yılında vizyona giren Örümcek-Adam: Eve Dönüş filmi, başrol oyuncuları Tom Holland ve Zendaya'nın yalnızca ekranı paylaşmalarını sağlamadı, aynı zamanda aralarındaki romantik ilişkinin de başlangıcı oldu.
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Luca Guadagnino'nun Challengers filmindeki rolüyle adaylık kazanan Zendaya, gece ödül alamasa da en çok konuşulan isimlerden biri oldu.
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Amerikalı oyuncu Zendaya, geçtiğimiz günlerde Altın Küre Ödülleri'nde taktığı tektaş yüzükle sosyal medyada oldukça dikkat çekti.
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Şık stili ve yüzüğü, hayranlarını meraklandırırken, ikilinin hayranlarını sevindiren haber TMZ’den geldi.
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TMZE'e, Hollywood’un sevilen çifti Zendaya ve Tom Holland’ın resmi olarak nişanlandıkları açıklandı. Çiftin bu mutlu haberi, sosyal medyada sevenleri tarafından kısa sürede gündem oldu.
Fotoğraflar: Instagram