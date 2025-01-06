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        Haberler Magazin Zendaya ve Tom Holland, nişanlandı - Magazin haberleri

        Zendaya ve Tom Holland, nişanlandı

        Örümcek-Adam filminin setinde tanışarak ilişkiye başlayan Zendaya ve Tom Holland, ABD basınından TMZ'nin haberine göre resmen nişanlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 23:33 Güncelleme: 06.01.2025 - 23:36
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          2017 yılında vizyona giren Örümcek-Adam: Eve Dönüş filmi, başrol oyuncuları Tom Holland ve Zendaya'nın yalnızca ekranı paylaşmalarını sağlamadı, aynı zamanda aralarındaki romantik ilişkinin de başlangıcı oldu.

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          Luca Guadagnino'nun Challengers filmindeki rolüyle adaylık kazanan Zendaya, gece ödül alamasa da en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

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          Amerikalı oyuncu Zendaya, geçtiğimiz günlerde Altın Küre Ödülleri'nde taktığı tektaş yüzükle sosyal medyada oldukça dikkat çekti.

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          Şık stili ve yüzüğü, hayranlarını meraklandırırken, ikilinin hayranlarını sevindiren haber TMZ’den geldi.

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          TMZE'e, Hollywood’un sevilen çifti Zendaya ve Tom Holland’ın resmi olarak nişanlandıkları açıklandı. Çiftin bu mutlu haberi, sosyal medyada sevenleri tarafından kısa sürede gündem oldu.

          Fotoğraflar: Instagram

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