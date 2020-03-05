05 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Zemheri son bölümü izlendi. Büyük bir ilgiyle takip edilen Zemheri'nin 8. son bölümünde, Firuze ve Ertan'ın evlendiğini duyan Ayaz, Firuze'ye hesap sorar. Ancak Firuze'nin söyledikleri karşısında Ayaz, büyük bir hayal kırıklığına uğrar.
ZEMHERİ 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Zemheri 9. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haber sayfamızda olacaktır.
ZEMHERİ SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Firuze ve Ertan’ın evlendiğini öğrenen Ayaz, Firuze’ye hesap sorar. Firuze’nin söyledikleri karşısında büyük bir hayal kırıklığına uğrar. Firuze’ye karşı hayatında ilk kez öfke duymaktadır.
Berrak Safiye’ye böbreğini vermek için yaptırdığı tahlillerde bambaşka bir şey öğrenecektir. Berrak doktordan aldığı haberle Ayaz’ı yeniden kazanmak için büyük bir koz elde edecektir. Evliliklerinin herkesçe bilinmesini isteyen Ertan Firuze’ye babasıyla konuşması için baskı yapar.
Firuze Yaşar’a kötü kalpli bir adamla evlendiğini söylemekte zorlanacaktır. Kızının Ertan’la evlendiğini hiç beklenmedik bir şekilde öğrenen Yaşar’ın tepkisi ne olacaktır? Ertan’ın verdiği hediye ile şoke olan Firuze, Ertan’ın Ayaz’la olan ilişkisini bildiğine kanaat getirir.
Ertan’ın Ayaz’a ve sevdiklerine daha fazla zarar vermesinden korkan Firuze’nin bu durum karşısında alacağı önlem ne olacaktır? Polisler Yasin’in ölümüne sebep olan kişiyi bulabilmek için soruşturmayı genişletmiştir.
Eve gelen polisler Elvan’ın paniklemesine ve korkmasına neden olur. Elvan’daki değişiklik evdeki herkesin dikkatini çeker. Polisler ifadesini almak için Faruk’u götürürler. Emniyet dönüşü Faruk’un eve getirdiği bilgiler Firuze’nin olaya bakış açısını tamamen değiştirecektir.,
Firuze’nin yeni planı ne olacaktır? Ertan evde küçük bir davetle evliliklerini duyurmaya karar vermiştir. Yaşar aileden kimsenin o yemeğe katılmasını istemez. Oysa Aliye, Firuze’nin Ertan’la evlenmesinden içten içe memnundur. Aliye Yaşar’ı ikna edip kızının düğün yemeğine gitmeyi başarabilecek midir? Ayaz’a yakın olmak için her türlü fırsatı değerlendiren Berrak, Ayaz’ı da yemeğe davet eder.
Ayaz’ın yemeğe katılması herkeste şok etkisi yaratır. Ayaz yapacağı büyük açıklama ile Ertan ve Firuze evliliğinin temeline büyük bir bomba atmak niyetindedir.
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