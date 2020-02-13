Zemheri son bölümü seyircisi ile buluştu. Zemheri 5. son bölümünde Faruk'un şirkete gelmesiyle zor anlar yaşayan Firuze, daha da büyük bir çıkmazın içine düştüğünün farkında bile değildir. Ertan'ın şüphelenmesiyle birlikte çember onun için gitgide daralırken, Ayaz'ın hayatındaki yeri ise gitgide artmaktadır. Peki, Zemheri 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Zemheri 5. son bölüm izle...

ZEMHERİ 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zemheri 6. yeni bölüm fragmanı henüz Show TV tarafından yayınlanmadı. Zemheri'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZEMHERİ 5. SON BÖLÜM İZLE

ZEMHERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Faruk'un şirkete gelmesiyle zor anlar yaşayan Firuze, daha da büyük bir çıkmazın içine düştüğünün farkında bile değildir. Ertan'ın şüphelenmesiyle birlikte çember onun için gitgide daralırken, Ayaz'ın hayatındaki yeri ise gitgide artmaktadır. Faruk, çaldığı paranın bedelini tahmin ettiğinden daha ağır ödemek zorunda kalacaktır. Çünkü bu durum hiç beklemediği bir biçimde Aliye'yi de derinden etkiler.

Berrak ise Ayaz'ın hayatındaki yerini sağlamlaştırmak adına kendince bir plan yapar. Ertan'ın şüpheleri adım adım birbirini tetikleyerek devam eder ve Firuze'yle tehlikeli bir oyunun içine girmeye karar verir. Ayaz'ın bütün çabasına rağmen Firuze, bu oyunun son hamlesi olarak kendisini hiç beklemediği bir yüzleşmenin içinde bulacaktır.