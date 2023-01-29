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Zelenskiy: Ukrayna'nın özellikle uzun menzilli füzelere ihtiyacı var

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın Donetsk bölgesini vurmaya devam ettiğini belirterek, Konstantinivka şehrine düzenlenen füze saldırıları sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi. ABD, Birleşik Krallık ve Almanya'dan tank desteği alan Kiev yönetimi, uzun menzilli füzelere de ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Giriş: 29.01.2023 - 00:28 | Güncelleme: ABONE OL
Zelenskiy: Ukrayna'nın özellikle uzun menzilli füzelere ihtiyacı var
AA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinde devam eden savaşta Rus ordusuna karşı daha etkili şekilde mücadele etmek için uzun menzilli füzelere ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Zelenskiy Telegram hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında son gelişmeleri değerlendirdi.

Rus güçlerinin 28 Ocak'ta sabah saatlerinde Donetsk bölgesine bağlı Konstantinivka şehrine füze saldırıları düzenlediğini kaydeden Zelenskiy, saldırı sonucu 3 sivilin öldüğünü, 14 kişinin yaralandığını bildirdi.

Saldırıda sivillerin yaşadığı konutların hedef alındığını ifade eden Zelenskiy, Rus kuvvetlerinin söz konusu saldırıyı S-300 füzeleriyle gerçekleştirdiğini aktardı.

Benzer saldırıların önlenmesi ve Rus ordusunun saldırı imkanlarının kısıtlanması için daha fazla silaha ihtiyaç duyduklarını kaydeden Zelenskiy, "Ukrayna'nın özellikle uzun menzilli füzelere ihtiyacı var." dedi.

Fotoğraf: AA

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