Zelenskiy: Bu bir zaferdir, 120 gün, 30 yıl bekledik

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Avrupa Birliği (AB) ülkeleri liderlerinin Brükselde gerçekleştirdiği zirvede, Ukrayna ve Moldova'ya "aday ülke" statüsü verilmesi kararı, Ukrayna tarafından sevinçle karşılandı.

AB'nin Ukrayna'ya "aday ülke" statüsü verilmesi kararının ardından Instagram hesabından paylaşım yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Devletimizin 30 yıllık bağımsızlığı için Ukrayna için en önemli kararlardan biri ancak bu karar sadece Ukrayna için geçerli değil. Bu, Avrupa'yı güçlendirmeye yönelik şuanda özgürlüğümüzü ve birliğimizi koruma yeteneğimizi sınayan Rus saldırıları bağlamında atılabilecek en büyük adımdır. Zirvedeki tüm Avrupa liderlerine teşekkür ederiz. Ellerinde silahlarıyla Ukrayna’yı savunan kahramanlarımıza, Avrupa’nın özgürlüğünü savunan herkese teşekkürler. Avrupa’nın yeni tarihini mümkün kıldığınız için teşekkür ederiz" dedi.

"120 GÜN, 30 YIL BEKLEDİK"

Zelenskiy bu kararın ardından sosyal medya hesaplarından mesajlar yayınlamaya devam etti.

Twitter hesabından başka bir paylaşım yapan Zelenskiy, "Avrupa liderlerinin Ukrayna'ya aday ülke statüsü verme kararını takdir ediyorum. Charles Michel (Avrupa Devlet ve Hükûmet Başkanları Konseyi Başkanı), Ursula von der Leyen (Avrupa Komisyonu Başkanı) ve Avrupa liderlerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Geç saatlerde bir başka sosyal medya hesabı üzerinden kısa bir görüntülü mesaj daha paylaşan Zelenskiy, Rusya’nın ülkesine saldırılarını sürdürdüğü 120 günü ve Ukrayna’nın bağımsızlığının 30. yılını işaret ederek, "Bu, Ukrayna ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerde benzersiz ve tarihi bir andır. Ukrayna'nın geleceği AB'de. Bu bir zaferdir. 120 gün, 30 yıl bekledik" şeklinde konuştu.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.