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Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy Avrupa Birliği'nin ülkesini aday üye olarak statüsüne yükseltmesini memnuniyetle karşılayarak, "Bu benzersiz ve tarihi bir an. Ukrayna'nın geleceği AB'de" dedi.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de, "Tarihi bir an. Bu, AB'ye giden yolda çok önemli bir adım. Geleceğimiz birlikte" dedi.

AB'nin Ukrayna ve Moldova'ya adaylık statüsü vermesi, birliğin Soğuk Savaş'tan beri en iddialı adımlarından biri olarak gösteriliyor.

Ukrayna'nın AB Büyükelçisi Chentsov Vsevolod , AB'nin bu adımının "Ukrayna'nın ve eski Sovyetler Birliği'nden diğer ülkelerin Rusya'nın etki alanlarına ait olamayacağının Moskova'ya bir işareti olduğunu" söyledi.

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